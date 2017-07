La feuille de route et son plan d’action du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, qui couvrent la période de juin 2017 à juin 2018, sont bâtis autour de 68 activités pertinentes identifiées avec des indicateurs précis, la source de vérification, la période de réalisation, la structure responsable et le coût.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mahamoud Ben Kattra, a présidé, le jeudi 29 juin à l’hôtel Maeva Palace à Hamdallaye ACI 2000, l’atelier de validation de la feuille de route de son département. Au cours de cette rencontre, les participants ont passé en revue l’ensemble des activités proposées et défini un chronogramme des activités. Ils ont également identifié les sources de financement possible et proposé un comité restreint de suivi de la mise en œuvre des activités.

En effet, en raison de son caractère transversal, l’emploi doit faire l’objet d’une attention particulière et appeler une mutualisation des efforts de tous les acteurs. C’est pourquoi le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dès sa prise de service, a entrepris une série de rencontres avec les responsables des structures de son département, les partenaires sociaux, les chambres consulaires, les organisations faitières et la société civile. Ces rencontres avaient comme objectif de relancer le dialogue social autour de la problématique de l’emploi et de la formation professionnelle et d’instaurer une synergie d’actions en matière de promotion et de création d’emplois.

C’est suite à ces rencontres que le département a organisé deux journées de concertation les 8 et 22 mai pour prendre en compte les besoins et préoccupations des partenaires sociaux dans une synergie d’actions pour promouvoir l’emploi durable et la formation de qualité dans notre pays. Ces journées de concertation ont permis de formuler plusieurs recommandations.

Pour l’opérationnalisation des orientations et engagements issus des rencontres des 8 et 22 mai, il a été mis en place par décision N°2017-0080/MEFP-SG du 24 mai 2017, une commission technique composée des responsables des structures du département chargées de l’élaboration d’un plan d’action et de la feuille de route. Cette feuille de route, qui couvre la période de juin 2017 à juin 2018, est bâtie autour de 68 activités pertinentes identifiées avec des indicateurs précis, la source de vérification, la période de réalisation, la structure responsable et le coût.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mahamoud Ben Kattra, a rappelé que la présente feuille de route et son plan d’action s’inspirent de la déclaration de politique générale du Premier ministre adoptée il y a de cela deux semaines. Il a également souligné que cette feuille de route et son plan d’action ont un lien étroit avec deux fondamentaux essentiels que sont le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable et les Objectifs de développement durable.

Le ministre Kattra a exhorté les participants à une analyse approfondie de cette feuille de route et son plan d’action afin que l’objectif de création des 200.000 emplois promis par le président de la République soit atteint et même dépassé.

