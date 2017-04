La salle de conférence de la Maison de la presse a servi de cadre le week-end dernier au lancement d’un projet contre l’immigration irrégulière dénommé “Lost Dream” ou rêve perdu en français. Ce lancement s’est déroulé en présence des ministres de l’Emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, et son homologue de la Jeunesse et de la construction citoyenne, Amadou Koïta, et du président du Conseil national de la jeunesse du Mali, Mohamed Salia Touré.

Ce projet “Lost Dream” a été porté par le Réseau des Africains d’Allemagne. Pour la présidente de ce réseau, Dr Sylvie Natcha, à travers ce projet, ils vont mener des campagnes d’informations et de sensibilisation au Mali et dans plusieurs pays de départ afin de lutter contre l’immigration irrégulière. Du président du Conseil national de la Jeunesse, aux deux ministres présents lors du lancement de cette campagne, tous ont affirmé leur soutien à ce projet. Et dans son intervention, le ministre de la Jeunesse et de la construction citoyenne a aussi rappelé qu’il est aussi de leur devoir de créer des conditions idoines afin de donner de l’emploi aux jeunes pour pouvoir les retenir. Abondant dans le même sens, le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle de poursuivre que sur les 200 000 emplois promis par le président IBK durant son premier quinquennat, 160 000 ont été créés. A le croire, les 40 000 autres emplois sont à portée de main d’ici la fin de son mandat. Ce projet est financé par le ministère allemand des Affaires étrangères.

Kassoum THERA