La Direction Générale de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) en partenariat avec l’ONG Al FAROUK a procédé, le vendredi 10 novembre dernier, dans ses locaux, à une remise de dons composés des matériels informatiques et roulants aux handicapés et aux personnes démunies. La cérémonie était présidée par Maouloud Ben Kattra, ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, en présence du Directeur Général de l’ANPE Ibrahim Ag Nock, de Kady Barry, présidente de l’Association des Personnes de Petite Taille et de Brehima Kouyaté, porte-parole des bénéficiaires au compte des personnes démunies.

Cette activité rentre dans le cadre de la commémoration du mois de la solidarité. L’ANPE en tant qu’Etablissement Public à caractère Administratif doté de l’autonomie financière et de la personnalité morale a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Emploi du gouvernement malien. A ce titre, elle a pour mission de promouvoir l’emploi féminin et celui des personnes en situation de handicap. Donc, la structure apporte chaque année, son soutien aux femmes en situation difficile et aux handicapés qui sont les cibles privilégiées du mois de la solidarité.

Pour le DG de l’ANPE, cette activité marque la volonté de la Direction Générale de l’ANPE de concrétiser une de ses missions essentiellesà savoir, concevoir et mettre en œuvre des mécanismes et des actions destinées à assurer la promotion de l’emploi, notamment de l’emploi féminin et de celui des personnes en situation de handicap. Mais aussi et surtout, de magnifier le partenariat avec l’ONG AL FAROUK.

Selon lui, dans le cadre de la dernière édition du mois de la solidarité,l’ANPE a fait plusieurs actions. Il s’agit de la formation en informatique d’au moins trente (30 ) membres de l’Association Malienne des Personnes de Petite Taille, la formation insertion en saponification d’au moins 200 femmes des associations des régions de Kayes, Mopti, Tombouctou et du District de Bamako, la formation en TRE et GERME d’au moins 60 demandeurs d’emploi et de 50 promoteurs d’entreprises des régions de Tombouctou Gao, Ménaka et Taoudéni.

En outre dit-il, il y’a eu la donation d’au moins 17 tricycles, d’une moto-taxi et de fauteuils roulants aux personnes en situation de handicap, l’octroi de subventions pour les activités génératrices de revenus en faveur des personnes en situation de handicap et des femmes veuves.

Pour l’édition de cette année, plusieurs activités sont prévues. Il s’agit du traitement et du dépouillement des dossiers soumis à l’ANPE, la préparation et l’élaboration des documents contractuels des partenaires de mise en œuvre des activités de formation et d’appui diverset le suivi et la supervision des activités des partenaires de mise en œuvre, l’organisation et l’exécution du mois de la solidarité de l’ANPE en synergie avec les partenaires et structures du MEFP et enfin, la production du rapport général de la solidarité .

Selon le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle Maouloud Ben Kattra, chaque année, la célébration du mois d’octobre comme mois de la solidarité est devenue une tradition au Mali. Et des gestes de solidarité et de reconnaissance sont faites aux personnes âgées et aux personnes démunies. Pour lui, le chemin le plus court pour parvenir à l’autonomisation des femmes est de créer des conditions propices à leur insertion économique à travers des activités génératrices de revenus.

A en croire le ministre, cela est nécessaire car la croissance économique au Mali est tributaire en grande partie de leur apport. Maouloud Ben Kattra dira que les kilts d’insertion porteront les fruits escomptés avec les femmes maliennes qui ont toujours démontré leur dynamisme et leur savoir-faire.

« Les statistiques ont démontré que les femmes sont plus fiables que les hommes pour rembourser leurs micro crédits et quelles sont moins concernées par les affaires de corruption…..», a-t-il ajouté

