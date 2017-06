Le Centre de formation Salif Kéita (CFSK), en partenariat avec le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (Fafpa), vient de mettre sur le marché de l’emploi, après six mois de formation en boulangerie-pâtisserie et en hôtellerie, 100 jeunes. La remise de leur attestation a eu lieu ce mardi au CFSK.

La cérémonie de remise a enregistré en plus des lauréats, le directeur général adjoint du Fafpa et point focal du Projet de développement des compétences et emploi des jeunes (Procej), Aboubacar Sidiki Traoré, du directeur du Centre de formation Salif Kéita, Abdoul Karim Gallo Kanouté, et le corps professoral du CFSK. Cette formation qui vient de s’achever se situait dans le cadre du Procej du Fafpa.

Six mois de formation théorique et pratique en boulangerie-pâtisserie et en hôtellerie ont permis à ces jeunes de prétendre à leur attestation. Cette formation, organisée par Fafpa, doit permettre de lutter contre le chômage des jeunes.

Le directeur général adjoint du Fonds a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ce qu’ils ont appris. Il leur a promis des kits pour leur opérationnalisation.

Le directeur du CFSK a rappelé le principal objectif de son Centre : une contribution efficace dans la réduction du chômage et au développement du Mali. Cette formation, comme une soixantaine d’autres à travers le pays, dans le cadre du Procej est financée par la Banque mondiale.

Y.C.