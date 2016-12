Le jeudi 22 décembre 2016, le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (Anpe), Ibrahim Ag Nock, a procédé à sa traditionnelle conférence de presse pour faire le point de l’exécution du Plan de travail annuel (PTA) 2016 de son agence. C’était sous la présidence de Moussa Kanouté (président du Conseil d’administration de l’Anpe).

Au cours de cette rencontre, le directeur général de l’Anpe a révélé que son agence a pu exécuter 74 activités sur 81 prévues, soit un taux de réalisation de 91,4 %. Et le président du Conseil d’administration de l’Anpe, Moussa Kanouté, a tenu à remercier et féliciter le directeur général pour cette performance. “Je salue et encourage l’initiative du Plan de communication dont la vocation essentielle est de distribuer la bonne information sur la gestion du marché de travail aussi bien au niveau régional qu’au niveau national. Je voudrais, à cette occasion, féliciter le directeur général et l’ensemble de son personnel pour non seulement l’exécution à hauteur de souhait du PTA 2016 à 91,4%, mais aussi et surtout pour le résultat engrangé. Nos attentes ont été comblées”, a-t-il déclaré.

Selon le directeur général de l’Anpe, le Plan de travail annuel 2016 de l’Anpe a été établi en fonction des objectifs stratégiques immédiats du Plan stratégique de développement (Psd) 2016-2020. Et les domaines d’intervention prévus durant l’année sont : promotion de l’emploi (32 activités), Perfectionnement (24 activités), intermédiation (5 activités), communication (2 activités), étude et production statistique (13 activités), coopération et migration (4 activités), administration (1 activité), soit au total 81 activités à réaliser.

A la date du 30 novembre 2016, l’Anpe a exécuté sur le territoire national 74 activités sur les 81 activités prévues, soit un taux de réalisation de 91,4%. Ce qui a permis, selon Ibrahim Ag Nock, entre autres, de contribuer à la création et à l’installation de 413 Pme/Tpe et de contribuer à la création de 2 241 emplois directs à travers la mise en œuvre du programme “Projet structurant” au niveau des régions de Kayes, Koulikoro et Ségou et la collaboration avec le Fonds auto renouvelable pour l’emploi (Fare) pour l’installation de Pme/Pmi ;Tpe/Agr; d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de formation du personnel ayant permis le renforcement des capacités de 40 % du personnel; d’enregistrer 10 355 demandes d’emplois; d’enregistrer 5 394 offres d’emplois; de placer 3 593 dont 6 47 femmes; d’établir 256 déclarations d’ouverture d’établissement avec une prévision de création de 1475 emplois directs.

“Le Plan stratégique de développement de l’Anpe a prôné de recentrer les activités sur l’intermédiation, de donner plus de visibilité aux actions à travers une politique efficace de communication interne et externe, de contractualiser les relations professionnelles aux plans national et international, de satisfaire l’offre de formation exprimée par les employeurs et d’améliorer la qualité des ressources humaines”, a affirmé le directeur général, avant d’ajouter que le Plan stratégique de développement, en tant que politique volontariste, d’engagement, proactive et de changement axé sur le pilotage par objectif, repose sur des dispositifs en constante construction.

Après cet exposé, les images de quelques réalisations de l’Anpe en matière d’auto emplois et d’emplois salariés ont été projetées.

Siaka Doumbia