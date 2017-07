Chose promise, chose due. Les engagements du Chef de l’Etat, son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, de créer des emplois sont en passe d’être tenus en totalité, voire plus. Sur les 200.000 emplois promis, 199 418 ont été déjà acquis.

L’information a été donnée lors d’un déjeuner de presse, organisé par le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le lundi 17 juillet, à l’Hôtel Maeva, sis à Hamdallaye ACI 2000, en Commune IV di District de Bamako. Toutes les structures étatiques de contrôle des emplois, de leur création, suivis et accompagnement étaient présentes à cette rencontre présidée par le Ministre Mohamoud Ben Kattra.

Selon le Rapport du Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, de septembre 2013 à juin 2017, 199.418 emplois ont été créés sur les 200.000 promis par le Président de la République, lors des campagnes présidentielles de 2013. Soit un taux de réalisation de 99,8%.

Sur les 199.418 emplois créés, 96.428 sont privés mais à travers des contrats visés par la Direction nationale du Travail et ses services régionaux ; 3692 portent sur la composante 2 relative à la création d’emploi par le secteur privé pour les jeunes du PROCEJ de 2015 au 1er semestre 2017 ; 107.114 sont publics, de septembre 2013 à juin 2017 ; 10.547 pour le premier semestre 2017 dont 5000 pour le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Réforme de l’Etat. En ce qui concerne la Fonction publique des collectivités territoriales, l’Etat a concentré 164 emplois au compte de la santé ; 2587 pour l’enseignement ; 1249 pour l’équipement et des Transports. La Santé et l’Hygiène publique, la Fonction publique des Collectivités territoriales(619 postes d’emplois créés) ; la décentralisation et les fiscalités locales, 912 postes d’emplois créés et 16 pour le Ministère des Sports.

A la lumière du rapport, les emplois créés sont en augmentation régulière, de septembre 2013 à nos jours. Le Rapport n’a pas manqué de faire cas des 7816 licenciements enregistrés.

Aujourd’hui, le Chef de l’Etat peut se tapoter la poitrine par rapport à cet engagement qui devient une réalité. Loin d’être un mythe, le Président IBK irait même au-delà de cette promesse de créer 200.000 emplois, au regard du temps qui lui reste encore au pouvoir. D’ici à la fin de son premier quinquennat en cours, d’autres emplois seront encore générés.

Cyril ADOHOUN