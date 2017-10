Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, insiste sur l’atteinte des 200 000 emplois promis par IBK. Il invite les contestateurs à aller vérifier les chiffres à l’Observatoire national pour l’Emploi et la Formation professionnelle (Onef).

Le ministre Ben Kattra a lancé hier mercredi 18 octobre 2017 au Mémorial Modibo Keita les travaux de la 7è édition du Salon international pour l’emploi et de la formation professionnelle avec des piques à l’égard de ses détracteurs. Il a affirmé que ceux qui doutent encore de la véracité des chiffres des 200 000 qui sont largement atteints aujourd’hui peuvent saisir l’Onef. «Nous avons aucun intérêt à mentir aux Maliens» dit-il. «Ceux qui contestent ce chiffre alimente le débat démocratique sur le sujet » ajoute -t-il. Il relance ainsi le débat dans la mesure où un collectif dénommé Bi-Ton affirme que la création des 200 000 emplois est une illusion. Mieux son président Segah Diarra dit avoir touché tous les services que le ministre cite comme source mais sans issu.

Organisé par Mme Bello Rokia Touré, le Salon international pour l’emploi et de la formation professionnelle est une initiative de l’Institut de management et de technologie (Imatec). Il consiste à créer des relations entre les chercheurs et les promoteurs d’emplois à travers des expositions, des conférences débats sur la problématique de l’emploi. Le thème de cette 7è édition est la Problématique de l’insertion de l’emploi et de la formation des jeunes. Plusieurs entreprises et universités participent.

Les organiseurs ont décerné des prix à trois personnes pour leurs initiatives pour la promotion d’emploi. Le premier prix à Mamadou Sidibé, un Malien résident en Italie qui a créé à travers Facebook un logiciel permettant de faire des communications en langues nationales du Mali. Le 2è prix a été remis à Oumar Traoré de Koulikoro transformateur des produits agricoles du Mali et le 3e à Zalia Traoré, transformateur de produits locaux avec un chiffre d’affaire qui dépasse 100 millions. La fin des travaux du salon est prévue pour ce jeudi 18 octobre.

Zoumana Coulibaly