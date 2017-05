Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle est à pied d’œuvre pour la réalisation des 200 000 emplois promis par le président de la République dans son premier quinquennat

Le département de l’Emploi et de la Formation, depuis le temps ou il était dirigé par Mahamane Baby ne cesse d’entreprendre des actions en droite ligne de la réalisation de ce projet présidentiel. Pour continuer dans la même dynamique que son prédécesseur, le ministre Malouloud Ben Kattra a organisé un atelier de concertation sur la synergie d’actions en matière de promotion et de création d’emplois. C’était la semaine dernière au Conseil national du patronat du Mali (CNPM). Deuxième du genre, cette rencontre a réuni les cadres du cabinet dudit ministère ainsi que ceux des services rattachés au département.

A l’ouverture des travaux, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a fait comprendre que cette rencontre s’inscrit dans une volonté d’établir une véritable synergie avec l’ensemble des acteurs, au regard du rôle important qu’ils jouent dans la promotion et la création d’emplois. « Au cours de ces dernières années, l’emploi s’est imposée comme étant une préoccupation centrale dans tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de développement » a souligné Maouloud Ben Kattra. Selon lui, cette situation amène à considérer désormais l’emploi comme un défi majeur pour des politiques nationales.

Pour lui ce constat alarmant interpelle tous, à savoir : les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les chambres consulaires, les organisations faitières et la société civile. « Ceux-ci doivent créer une véritable synergie d’actions en vue de relever ce défi » a souhaité le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle. Maouloud Ben Kattra a aussi ajouté que le présent atelier est la suite des rencontres d’échanges qu’il a entrepris auprès des partenaires dès sa prise fonction. Celles-ci, « m’ont permis d’avoir des échanges féconds et surtout de noter l’adhésion des partenaires à la vision que nous avons en matière de promotion et de création d’emplois » a-t-il dit.

Egalement, poursuit le ministre, pour faire comprendre que cette vision est celle du président de la République, qui a fait de l’emploi l’un des axes prioritaires de son mandat. Conscient du caractère transversal de l’emploi et de la place qu’occupent les partenaires dans les dispositifs de promotion et de création d’emploi, « mon département restera toujours à l’écoute de l’ensemble des acteurs, en vue de l’atteinte des objectifs de création de 200 000 emplois promis par le président de la république » a fait savoir Maouloud Ben Kattra.

Cette démarche, selon lui, s’inscrit dans la recherche de synergie d’actions avec les partenaires. Convaincu que c’est dans les entreprises modernes, dans les exploitations agricoles et dans l’artisanat que l’emploi est facilement créé aujourd’hui, Ben Kattra plaide pour plus d’investissement dans lesdits secteurs. C’est pourquoi, la Politique nationale de l’emploi et son plan d’action font une large place au secteur privé et aux partenaires sociaux dans la création d’emplois à croire le ministre. Maouloud Ben Kattra a aussi donné l’assurance de la disponibilité totale de son département à mettre en œuvre l’ensemble des recommandations issues de cet atelier.

Diakalia M DEMBELE