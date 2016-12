Ils étaient 497 jeunes élèves sapeurs-pompiers (102 filles et 395 garçons) à prêter serment hier au terme de dix mois de dur labeur au centre de formation des sapeurs-pompiers à Sogoniko.

La cérémonie de sortie de 497 élèves sapeurs-pompiers mardi était présidée par Daouda Sogoba, représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il avait à ses côtés le directeur général de la protection civile, le colonel Seydou Doumbia, et le directeur de l’Ecole nationale de la protection civile ainsi que les directeurs généraux de la gendarmerie et de la police nationale. Après dix mois de dur labeur, les 497 jeunes sapeurs-pompiers ont clôturé leur formation.

Les jeunes recrues ont d’abord effectué une formation militaire de 4 mois au Centre d’instruction de Markala pour leur permettre d’acquérir l’endurance et la discipline militaire nécessaire à l’exercice du métier de sapeur-pompier. Cette étape a été suivie d’une formation professionnelle d’équipier sapeur-pompier.

Au cours de cette deuxième phase de formation, les élèves ont reçu les connaissances théoriques et pratiques dans les disciplines aussi riches et variées comme l’éducation physique et sportive (EPS), l’extinction et le sauvetage, le secourisme, la prévention, l’éthique, etc.

Le nouveau maire de la Commune VI, Alou Coulibaly, a exprimé l’immense joie pour la population du Mali et particulièrement celle la Commune VI de constater à travers cette cérémonie le renforcement de la protection civile contre les risques et les dangers qui pèsent sur elles au quotidien.

Il a rappelé le rôle prépondérant de la PC dans la prise en charge de nombreux accidentés de la route, des incendies de marchés et de maisons, bref toutes sortes de catastrophes mettant en péril des vies humaines et des biens. M. Coulibaly de saluer le courage et le dévouement des sapeurs-pompiers et d’adresser ses chaleureuses félicitations aux hautes autorités et aux jeunes sortants pour la réussite de la formation.

Le directeur général de la PC a salué la réussite de cette formation, fruit de l’engagement, du courage et de la détermination du directeur national de l’Ecole nationale de la protection civile et de tout le personnel d’encadrement ainsi que le soutien des hautes autorités à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

“Il y a dix mois, je vous souhaitais la bienvenue à l’Ecole nationale de la PC, aujourd’hui je reviens vers vous pour vous féliciter d’en être sortis avec succès. Vous avez dû relever des défis importants au niveau intellectuel, physique et moral ; je demeure convaincu que vous saurez tirer le meilleur profit des connaissances que vous venez d’acquérir. N’oubliez jamais que le meilleur auxiliaire que puisse trouver la discipline, est la peur”. C’est en ces termes que le DG de la PC a exprimé ses conseils aux jeunes sapeurs-pompiers à l’entame de leur carrière. Dans la même logique, le colonel Doumbia, dira qu’être un sapeur-pompier est une fierté aussi et avant tout une vocation mais aussi une responsabilité, un don de soi. Il s’agissait pour lui d’inviter les jeunes pompiers au respect de la corporation et de la hiérarchie.

Cette cérémonie de sortie a été marquée par des scènes de simulations : l’extinction d’incendie, le sauvetage de personnes en dangers, mais aussi la remise de diplôme au cinq meilleurs de chaque section.

Un fait marquant de cette cérémonie a été la démonstration d’autodéfense d’une unité sportive des jeunes sortants. Une première à l’ENPC.

Ils étaient des milliers de parents et proches des jeunes sortants à prendre d’assaut la cour de l’Ecole à Sogoniko.

Ousmane Daou