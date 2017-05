Le Ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne, Amadou Goita, accompagné de son homologue de l’emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, a procédé à l’ouverture des travaux de l’atelier d’information et d’appropriation du Service National des Jeunes (SNJ) et de la Politique nationale de Citoyenneté et du civisme (Pncc) le vendredi 28 avril 2017, au Gouvernorat de Koulikoro. C’était en présence des représentants du gouverneur et du Maire de Koulikoro de même que la commission emploi et jeunesse de l’Assemblée nationale. Ont pris part à cette formation dirigée par le directeur national de la jeunesse Siné Dembélé, les délégués venus de Kati, de Nara, de Dioila, de Banamba, de Kolokani et de Koulikoro dont les préfets.

Les ateliers d’appropriation du Snj et de la Pncc, dit Amadou Goita, ont pour objectifs de: informer les différents acteurs sur la politique nationale de la citoyenneté et le rétablissement du Snj nouvelle formule; répertorier les préoccupations des populations sur le Snj et la Pncc; favoriser l’appropriation du Snj et de la Pncc en vue de leur portage; recueillir les observations et commentaires en vue d’une meilleure adaptation; renforcer l’adhésion des populations au processus de mise en œuvre. «Après plus de 20 ans d’arrêt, et vu l’évolution qu’à connue la société malienne, il est apparu nécessité de rétablir le Snj. Et, à l’issu d’un processus participatif de l’ensemble des structures et acteurs impliqués, le gouvernement a autorisé son rétablissement le 4 juin 2014 avec comme recommandation la relecture des textes en vue de leur actualisation avec le contexte politico-économique de l’heure. C’est pour favoriser l’appropriation de cet arsenal juridique et faciliter l’adhésion des populations que mon département a jugé utile d’entreprendre une campagne d’information et se sensibilisation à travers l’organisation d’ateliers sur le Snj nouvelle formule dans toutes les régions et Bamako. Action qui sera couplée avec la Pncc. Le dit atelier s’inscrit dans ce cadre», explique le ministre  Amadou Goita. Selon lui, le Snj que le gouvernement travaille à opérationnaliser, s’assigne trois fonctions principales. «La première fonction est celle de la formation physique des jeunes afin d’assoir en eux ce que le poète satirique latin Juvenal a appelé « une âme saine dans un corps sain» et qui est connu sous l’expression « un esprit sain dans un corps sain». La deuxième fonction est celle de la formation morale en vue de développer chez les jeunes l’esprit civique, le loyalisme qui constitue, mieux que le dévouement, la soumission à l’autorité établie. La troisième fonction est celle de la formation professionnelle visant à renforcer chez les jeunes leur employabilité et leur insertion dans le tissu socioprofessionnel pour promouvoir le développement économique et social », déclare Amadou Goita. Et d’ajouter, « quant à la Pncc, elle s’inspire dans la vision du président de la République et s’assigne comme objectif fondamental de construire un nouveau modèle de citoyen malien qui soit plus respectueux de ses droits et devoirs, imbus des valeurs de civisme, de civilité, du respect des normes de transparence, de la bonne gouvernance et de la préservation des bines publics et qui participe activement à assoir la paix, la solidarité et qui promeut le développement économique et social et le bine être des populations à tous les niveaux ».  Avant, il y a eu l’exécution de l’hymne nationale pour introduire les travaux, la remise à des personnalités de la région de Koulikoro des tableaux qui contiennent l’hymne national, et le remerciement infini du premier adjoint au Maire, Bakoroba Kané, de cette initiative pour la reconstruction de l’homme malien.

Hadama B. Fofana