MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REPUBLIQUE DU MALI

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIQUE Un Peuple-Un But-Une Foi

SECRETARIAT GENERAL

Sollicitation de manifestation d’intérêt sélection de consultants par les emprunteurs de la banque mondiale

NOM DU PAYS : MALI

NOM DU PROJET : Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur (PADES),

SERVICE DE CONSULTANTS: Services de consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité et la préparation du plan d’affaires de l’école africaine des mines.

Accord de financement IDA : Crédit N°5606ML et Don N°D043ML.

No. De référence : activité n°17 du PPM (service de consultant)

Le Gouvernement de la République du Mali a obtenu de l’Association internationale pour le Développement (IDA), un financement de US 33 millions: un don de 19 millions et un prêt de 14 millions devant servir pour financer les activités du Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur (PADES). Le Gouvernement a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif à la réalisation de l’étude de faisabilité et la préparation du plan d’affaires de l’Ecole Africaine des Mines.

Les services de consultants pour les études de faisabilité et la préparation du plan d’affaires de L’Ecole Africaine des Mines (EAMM,) qui est destinée à résoudre la question récurrente de la disponibilité pour l’industrie minière du Mali en particulier et de tous les autres pays de la sous-région de compétences hautement qualifiées.

Dans le domaine de la formation continue, des besoins spécifique se font sentir au niveau des mines du Mali, certains font recours aux structures de la sous région et parfois à celles des autres régions de l’Afrique.

Le consultant aura accès au ministère des Mines, Randgold Resources et au NMI, aura également la possibilité d’avoir des discussions avec d’autres parties prenantes identifies en dehors d’eux pour des entrevues et des discussions

La durée totale de la mission est de trois (03) mois non compris les délais nécessaires au PADES et à l’IDA pour faire leurs observations éventuelles sur le rapport provisoires. Le rapport définitif sera dépose quinze (15) jours après la réception des observations et commentaires du PADES, et éventuellement de l’IDA.

Le Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur, invite les firmes de consultant << consultants>> admissible à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont:

. Avoir réalisé des missions d’études faisabilité, et la préparation du plan d’affaire dans le domaine des mines (en fournissant la liste des missions réalisées avec des PV ou Attestations de bonne exécution);

. Avoir une expérience dans le domaine des mines et justifier d’une expérience d’au moins de dix (10) ans dans l’exercice du métier.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » de janvier 2011, version révisée en juillet 2014, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. Veuillez noter les dispositions additionnelles suivantes relatives au conflit d’intérêts dans le cadre des services, Object de la présente sollicitation de manifestation d’intérêt: (i) conflit entre les activités de consultant et la fourniture de biens, de travaux ou de services (autres que les services de consultants couverts par les présentes Directives), (ii) conflit entre les missions de conseil et (iii) relation avec le personnel de l’Emprunteur.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC), telle que décrite dans les Directives de Consultants.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires tous les jours ouvrables de 8h00 à 16 heures à l’adresse ci-dessous

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées sous la mention : <<Service de consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité et la préparation du plan d’affaire de l’Ecole Africaine des mines >> à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier électronique au plus tard, le 23 janvier 2017 à 10H00.

L’adresse à laquelle, il est fait référence est:

Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur

Institut Cheick Zayed, colline de Badalabougou, derrière la faculté de Droit Privée, Bamako.

Cél: 00223 66 87 78 92/00223

E-mail: yarmoussa@yahoo.fr, sete_t@yahoo.fr; elizabethdiassana@yahoo.fr

Bamako, le 03 Janvier 2016,

Le Coordinateur du Projet,