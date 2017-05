En commune VI et précisément au marché du quartier de Yirimadjo et à quelques mètres seulement de la mairie, il existe un tas d’ordures qui dépasse l’entendement des populations et qui est le signe parlant de l’insouciance et aussi de l’inconscience des responsables municipaux.

Chaque matin le maire délégué de ce quartier emprunte cette voie débordée d’immondes pour arriver à ses bureaux. De nombreux usagers peinent à se frayer un passage sur le petit pont situé à l’entrée du marché et qui va être mangé sous peu par les ordures. Cette situation est sue et connue par les responsables qui ont d’autres chats à fouetter. C’est dommages que dans ce quartier de la commune, on ne pense pas à l’amélioration des conditions de vies et d’hygiène de ceux- là qui les ont portés à cette place. Les produits sont étalés sur ces ordures et vendus à la population qui ne se rend pas compte du danger qu’elle court. En cette veille hivernale le pire est à craindre avec la propagation de maladies diarrhéiques dans ce quartier. Si cela devait arriver la responsabilité incomberait aux autorités communales qui n’auront rien entrepris pour protéger les habitants.

On assiste depuis des semaines à un envahissement de la route principale reliant le quartier à l’hôpital du Mali. Pour se frayer un chemin, c’est devenu un véritable parcours du combattant.

Diantre, à qui incombe donc l’enlèvement de ces ordures ? Au ministre de tutelle, au maire Alou Coulibaly de la commune VI, au maire délégué ou à la population ? En tout cas c’est la santé des populations qui est menacée par ce que foulée au sol par des responsables peu soucieux. Faites y un tour monsieur ou madame le ministre. Yirimadjo ne mérite pas çà.

Tiémoko