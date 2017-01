Orange Mali rénove la Place-Can à coût de millions de CFA

La ministre de l’environnement et de l’assainissement, Keita Aïda M’Bo a procédé le 5 janvier 2017 à l’inauguration de la Place-Can, rénovée par Orange-Mali en partenariat avec le gouvernement.

–Maliweb.net- Dans le cadre de l’assainissement et du bien-être des populations, la société de téléphonie mobile, Orange Mali dans sa démarche de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) vient d’accompagner le gouvernement malien à redorer l’espace public « Place-Can » en le dotant d’un cadre végétal arboré , de bancs publics, d’éclairage, de WIFI et de kiosque orange-Money. Indiquant que l’assainissement représente un enjeu majeur de développement pour le Mali et qu’Orange en tant qu’acteur majeur de télécom peut fortement contribuer à l’amélioration du cadre de vie des populations, le DG d’Orange-Mali, Alassane Diène, a réitéré leur engagement aux côtés de notre pays. Par ailleurs, notant le confort qu’ils peuvent tirer de cet espace pour leur épanouissement et encadrement, le directeur général d’Orange, a invité les jeunes à s’impliquer dans son entretien dans la durée. Quant au gouverneur du district, Amy Kane et au ministre de l’environnement et de l’assainissement, Keïta Aïda M’Bo, toutes deux ont mis l’accent sur l’importance de l’assainissement, remercié la société Orange et invité les populations à plus d’implication dans la gestion de notre environnement en l’assainissant. Comme l’a rappelé le DG d’Orange, sa société a également mis des poubelles publiques au niveau d’autres jardins et artères dans la capitale. Sans compter qu’Orange a en plus remis des clés de moto tricycles pour la cause à la ministre.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net