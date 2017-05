Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Mme Kéita Aïda M’Bo, a visité les collecteurs de la Commune II  pour s’enquérir  de l’état des équipements et des difficultés de drainage des eaux en vue de prendre des dispositions avant l’installation de la saison pluvieuse.

A la suite de plusieurs plaintes déposées sur sa table concernant le disfonctionnement des caniveaux et collecteurs dont son ministère est en charge, le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Mme Kéita Aïda M’Bo, à la tête d’une forte délégation,  a effectué une visite de terrain la semaine dernière  pour constater de visu les points de blocage de certains collecteurs de la Commune II.  La visite a porté sur  les collecteurs de l’OPAM,  Ballassoko, Bagadadji, l’Exutoire de N’Golonina et celui du Carré des Martyrs.

Le constat était alarmant  au niveau du collecteur de l’OPAM, long de 3800m, qui  fait l’objet de déversement des eaux usées par les riverains, des branchements des toilettes de certaines familles, l’occupation illégale du collecteur et ses emprises par des tiers. Il a été aussi constaté l’existence de dépôt anarchique d’ordures dans la servitude du collecteur et des équipements téléphoniques et énergétiques qui obstruent ce collecteur. Ici, Mme Kéita Aïda M’Bo a instruit à ses services centraux en charge, notamment la Direction régionale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et nuisance (DRACPN) à interpeller  les personnes ou les familles qui déversent dans le collecteur par la mairie de la Commune II, à déguerpir tous les occupants des emprises du collecteur, et à assainir  ses alentours de la voirie, etc.

Au niveau du Collecteur Ballassoko, long de 4500 mètres linéaires,  au niveau du Musée national, le MEADD a constaté la présence de câbles et tuyaux de l’EDM et de la SOMAGEP qui retient des objets notamment des bouteilles de boissons. Elle a instruit à la mairie d’inviter  les propriétaires des équipements, des ponts et dallages sur le collecteur de procéder au curage afin d’enlever les déchets obstruant. Quant au collecteur qui traverse le quartier de Bagadadji, distant de 1700m, des erreurs de conceptions ont été constatées par le MEADD qui a invité l’Ageroute et la CTAC à revoir la conception surtout de la traversée de chaussée au niveau d’une usine de la place, et à la mairie de vérifier la prise en compte de l’Exécutoire de N’Golonina dans le cadre du curage des collecteurs.

Le dernier collecteur visité par le chef de département en charge de l’Assainissement, était le collecteur  au niveau du Carré des Martyrs. Ici, la délégation ministérielle a constaté avec satisfaction la rectification par la direction des Routes la chaussée ainsi que le curage du collecteur  par le soin de la mairie de la Commune II.

Après cette visite, le ministre a laissé entendre que des dispositions urgentes seront prises pour diligenter au plus vite  le curage des collecteurs et des caniveaux avant l’installation de la saison des pluies pour faciliter le drainage des eaux de ruissellement et éviter quelconques inondations dan le district.

