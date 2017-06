Les travaux de curage des collecteurs du district ont été lancés, le vendredi 2 juin dernier, sur le collecteur Ballassoko au niveau de l’ambassade de Russie, par le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mme Kéita Aïda M’Bo.

Dans son combat contre l’insalubrité dans le district, le ministre de l’Assainissement, de l’Environnement et du Développement durable, Keita Aida M’Bo, a donné le premier coup de pelle du curage des collecteurs et caniveaux du district. Lancés en prélude à la saison des pluies pour éviter les cas d’inondation dans la capitale, ces travaux vont concerner les grands collecteurs et caniveaux qui traversent la ville de Bamako. Les travaux ont été officiellement lancés sur le collecteur de « Ballassoko » au niveau de l’ambassade de Russie.

Les collecteurs, en tant qu’ouvrages d’assainissement, jouent un rôle important dans le système de drainage des eaux pluviales et des eaux usées du district. Leur entretien courant permet de réduire du coup les risques d’inondations et les épidémies comme les maladies diarrhéiques et le paludisme pendant la saison des pluies.

Le ministre en charge de l’Assainissement, dira qu’il est de son rôle d’entretenir ces ouvrages, c’est pourquoi elle a invité la population à jouer sa partition pour maintenir propre les infrastructures qui seront concernées par lesdits travaux. S’agissant des caniveaux, il est du devoir des collectivités de s’occuper de leurs entretiens sous la supervision du ministère en charge de l’Assainissement. « Toutes les communes du district sont concernées par cette opération. C’est une innovation et nous avons voulu impliquer les maires pour la réussite de l’opération », a précisé le MEADD.

“Je demande à la population d’avoir le sens de civisme. Nous sommes ici avec Mme le ministre pour le curage des grands collecteurs. Nous devons anticiper les choses. Dans le temps Bamako était très propre. Une fois la saison des pluies terminée on marchait paisiblement. Mais aujourd’hui, c’est devenu autre chose. C’est l’affaire de tout un chacun. Il faut que nous changions de comportement. Tout le monde est concerné. Le président, les ministres, les maires ne pourront pas tout seuls. C’est un devoir de citoyenneté”, a déclaré le maire de la Commune II, Cheick Aba Niaré.

Toutes les communes du district sont concernées par cette opération. Les travaux s’inscrivent dans le cadre des actions du département en vue de prévenir des inondations en période d’hivernage.

Ce lancement intervient après la visite du ministre Mme Kéita Aïda M’Bo le mois de mai dernier à la suite de plusieurs plaintes déposées sur sa table concernant le disfonctionnement des caniveaux et collecteurs du district. A la tête d’une forte délégation, le ministre avait initié cette visite de terrain pour constater de visu les points de blocage de certains collecteurs. La visite a porté sur les collecteurs de l’OPAM (long de 3800m), Ballassoko (long de 4500m), Bagadadji (distant de 1700m), Exécutoire de N’Golonina et celui du Carré des Martyrs.

Face à un constat alarmant ce jour-là, le ministre avait instruit de faire libérer les emprises des collecteurs.

Hawa Sy