Le 03 juillet est la journée internationale sans sachets plastiques, à l’occasion de cette journée, le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable Mme Keita Aida M’Bo accompagné par une forte délégation a déclaré la guerre aux sachets plastiques. « Ces sachets plastiques surtout ceux défilant sur la route de l’aéroport, en plus des conséquences sur notre environnement, donnent une mauvaise image aux visiteurs qui passent par cette route », explique Mme Keita Aida M’Bo. Le Mali ne dispose pas de technologies appropriées pour la gestion de la plupart de ces déchets, c’est dans cette perspective et en vue d’apporter des solutions durables à la gestion des déchets spéciaux que le Gouvernement du Mali s’est engagé dans l’élaboration de la Politique Nationale d’Assainissement et de ses stratégies de mise en œuvre dont celle relative à la gestion des déchets spéciaux qui intègre les sachets plastiques », indique-t-elle.

« En ce qui concerne la législation, le gouvernement a promulgué la loi N°2014- 024 du 03 juillet 2014 portant Interdiction de la Production, de l’Importation et de la commercialisation des Sachets plastiques non Biodégradables en République du Mali. Pour l’application de cette loi, la DNACPN et ses démembrements font des activités de contrôle qui aboutissent très souvent à des saisies de stocks de sachets non biodégradables. De la promulgation de la loi à ce jour nos services déconcentrés ont saisie près de cent mille (100 00) mètres cubes de sachets plastiques non biodégradables », affirme Mme Keita Aida M’Bo avant d’inviter les maliens à utiliser les sachets plastiques biodégradables pour la sauvegarde de notre biodiversité.

Moussa Samba Diallo