Deux ateliers de forage Koken, des compresseurs d’air Hokuetsu Hino… le Japon a offert au gouvernement malien de grandes foreuses de puits d’eau et de machinerie. L’initiative vise à circonscrire les catastrophes naturelles causées par le changement climatique.

Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini a réceptionné le deuxième lot des matériels de forage d’un montant 1,2 milliard de F CFA. Composés de quatre camions dotés de grandes foreuses de puits d’eau et de machinerie, ce don du Japon s’inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités pour faire face aux catastrophes naturelles causées par le changement climatique.

C’est dans le cadre d’un volet intégrant de la coopération économique bilatérale non-remboursable du Japon à l’intention du Mali. Le coût total du programme est de 2,5 milliards de F CFA. Les matériels remis constituent le deuxième lot des équipements dont le précédent a été remis en 2014.

“Ces matĂ©riels remis au gouvernement sont destinĂ©s Ă l’acquisition par les opĂ©rateurs Ă©conomiques sur le marchĂ© local. Le fonds formĂ© Ă partir de cette vente et gĂ©rĂ© par le gouvernement servira au financement de divers projets socio-Ă©conomiques planifiĂ©s en vue du dĂ©veloppement durable du pays”, a indiquĂ© l’ambassadeur du Japon, S. E. M. Daisuke Kuroki, ajoutant qu’ils faciliteront l’accès Ă l’eau au Mali.

Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini, a rappelé que les impacts du changement climatique sont particulièrement forts et même drastiques en certains endroits d’Afrique, surtout en relation avec la disponibilité de l’eau.

“Au Mali, depuis quelques annĂ©es, nous subissons les effets nĂ©fastes du changement climatique sur notre vie de tous les jours et sur le dĂ©veloppement du pays. Ainsi, plusieurs secteurs, notamment l’eau et l’Ă©nergie, se trouvent ainsi concernĂ©s par les impacts du changement climatique avec des incidences significatives sur les Ă©conomies des rĂ©gions affectĂ©es et sur la sĂ©curitĂ© alimentaire. En attendant de pouvoir agir de manière considĂ©rable sur les causes connues de ces changements climatiques, le gouvernement a dĂ©cidĂ© des stratĂ©gies de prĂ©vention, d’adaptation aux impacts du changement climatique, notamment la maĂ®trise de l’eau…”

En accord avec les clauses de l’entente, le don devra ĂŞtre utilisĂ© pour l’achat des produits et des services nĂ©cessaires appelĂ©s “les composants” pour la mise en Ĺ“uvre du programme ainsi que pour les frais nĂ©cessaires Ă cette mise en Ĺ“uvre suivant la liste Ă Ă©tablir de commun accord avec les deux parties.

Ainsi, deux ateliers de forages ont Ă©tĂ© acquis au Japon, acheminĂ©s au Mali, rĂ©ceptionnĂ©s le 11 avril 2013 et attribuĂ©s, après appel d’offres, aux acquĂ©reurs finaux, “Nouvelles Brasseries de Bamako (NBB)” et “SociĂ©tĂ© d’équipement et de travaux (SĂ©tra)”. Le processus dont l’aboutissement consacre, la cĂ©rĂ©monie de remise du don japonais, a commencĂ© le 24 juillet 2015, par une rencontre entre le ComitĂ© de gestion du don et la mission japonaise en sĂ©jour au Mali, pour la dĂ©finition des modalitĂ©s d’acquisition des ateliers et de sĂ©lection des bĂ©nĂ©ficiaires.

Le Groupement d’entreprises Traoré (GET-Sarl), inscrit au Registre de commerce sous le n°MA.BKO.2005.B7262, proposé acquéreur de l’atelier de forage de 400 mètres et accessoires (lot n°1), pour un montant de 553 855 500 F CFA, HTT et La Falaise-Mali- SARL),  inscrit au Registre de commerce sous le n°MA.BKO.2012.B3461, proposé acquéreur de l’atelier de forage de 150 mètres et accessoires (lot n°2), pour un montant de 402 542 375 F CFA, HTT sont les bénéficiaires.

Bréhima Sogoba