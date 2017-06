Les lampions se sont éteints sur la 18e édition de la quinzaine de l’environnement dans la capitale des rails le dimanche 17 Juin 2017 dans la venise malienne Mopti sous la houlette du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable Mme Keita Aida M’BO et en présence de plusieurs autorités administratives de la ville ainsi que des acteurs incontournables de la lutte la contre les effets néfastes du changement climatique. Durant deux longues semaines sur le territoire malien ont été menées des activités de sensibilisation en faveur de la préservation de l’écosystème tout en guidant les populations vers des techniques adéquates permettant de léguer une planète saine à la génération future.

Durant deux semaines à Mopti, Kayes, Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Tombouctou, Gao sur la majeure parti du territoire malien ont été menées des activités montrant les multiples conséquences des effets nocifs du changement climatique et conviant les populations à un changement de comportement. Le programme prévu a été exécuté avec une grande implication de tous s’est réjoui le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable Keita Aida M’Bo. A travers, le pays, les ONG, les Universités, les services de l’administration publique et du secteur privé, les artistes, les jeunes, les femmes ont tous attiré l’attention sur la gravité de la situation de l’environnement, souligne-t-elle. Elle a ajouté que cette vaste mobilisation prouve que la quinzaine de l’environnement concerne toutes les couches de la population les invitant à un changement de comportement en faveur de la préservation de l’environnement. La menace sur notre continent est énorme mais les conférences débats, les visites de terrain et toutes les activités menées durant cette 18e édition de la quinzaine permettront d’amenuiser les effets du changement climatique a rassuré le ministre de l’Environnement. Elle a rappelé que c’est des actions du genre qui guideront les citoyens vers une prise de conscience en faveur d’un changement responsable tout en notant que les actions réalisées seront pérennisées afin de dissiper les gros dangers qu’encourt notre planète suite aux effets du changement climatique. Keita Aida M’Bo a salué la bravoure et la pugnacité des certains champions de la lutte contre les effets du changement climatique tout en leur décernant des prix d’encouragement comme Issaka Sidibé parrain de la 18e édition de la quinzaine de l’environnement et président de l’Assemblée Nationale du Mali, et plusieurs autres champions et championnes qui durant des années œuvrent en faveur du changement de comportement afin de léguer une planète assainie a la génération future. Le représentant du Réseau-climat Ousmane Samassekou a signalé que la quinzaine de l’environnement contribue a l’ensemencement des idéaux protectrices de notre planète, que les bonnes pratiques environnementales ont été prêchées durant l’activité et que la préservation du patrimoine environnemental doit être un combat de tous. Les autorités administratives et coutumières de la venise malienne ainsi que de tout le pays ont été bien élucidés durant ces deux semaines sur la menace environnementale qui guette notre écosystème tout en les fournissant les recettes pour y remédier. Signalons que la région de Koulikoro abritera la 19é édition de la quinzaine de l’environnement.

Moussa Samba Diallo