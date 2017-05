Les artistes Suédois et Maliens ont réalisé des œuvres rentrant dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et ses multiples effets lors de la commémoration de la journée culturelle de l’Europe au Mali, l’ambassade du royaume de la Suède à procéder au vernissage de ces œuvres intitulées ‘’faisons face au climat’’ afin d’encourager des discussions au sujet de la société durable et de contribuer à une sensibilisation aux problèmes environnementaux actuels. C’était le jeudi 11 Mai 2017 au patio de l’Institut français sous la houlette de l’ambassadeur du royaume de Suède au Mali Eva Emnéus entouré par une forte colonie suédoise vivant au Mali et des artistes maliens.

Cette exposition est un concept muri par l’institut Suédois pour montrer un des aspects de la promotion du développement durable à la Suédoise a entonné Eva Emnéus l’ambassadeur du royaume de Suède au Mali. En effet, un des piliers priorité dans la coopération au développement de la Suède avec le Mali est notamment l’environnement et le changement climatique. La Suède est le plus grand partenaire du gouvernement du Mali dans ce domaine, révèle-t-elle. Ces œuvres donnent lieu à des réflexions à la fois amusantes et très alarmantes sur le changement climatique. L’Idée est d’encourager des discussions au sujet de la société durable et de contribuer à une sensibilisation aux problèmes environnementaux actuels, ajoute la diplomate. Elle soulignera que l’exposition a tourné un peu partout au monde. La base est les œuvres de cinq caricaturistes suédois, Magnus Bard, Riber Hansson, Helena Lindholm, Love Antell et Karin Sunvisson est de mobiliser en faveur d’un changement de comportement pour atténuer les effets du changement climatique, affirme Eva. Des ateliers ont été organisé partout où l’exposition est passée avec des artistes locaux qui ont fait leur interprétations du slogan ‘’Faisons face au Climat’’. « Au Mali j’ai l’honneur de vous présenter les œuvres des artistes maliens comme Mahamdou Diarra, Sory Kanté, Mariam Diarra, Ferimata Diakité et Youssouf Cissé qui se sont tous exprimés à travers leurs œuvres afin d’engager une lutte contre les effets nocifs du changement climatique », ajoute-t-elle. Eva Emnéus a invité toute l’assistance à jouer pleinement leur rôle dans la lutte afin de léguer une planète saine à nos progénitures. C’est sous les rythmes du groupe de musique suédois Thomas Eby que les discussions autour de la lutte contre le changement climatique ont pris fin.

Moussa Samba Diallo