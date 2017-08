La forêt des Monts Mandingues a été classée par arrêté N°2340SR/F du 20 juillet 1936, puis agrandie par l’arrêté du 20 décembre 1946.

Elle a une superficie de 14 572 ha dont 1965 ha de plantation et 5000 ha de zone de conservation de biodiversité biologique. Elle est localisée dans le cercle de Kati, région de Koulikoro, à 20 km au Sud-ouest de Bamako.

A cause de son importance sur le plan de la protection, de la conservation de la biodiversité et la production de produits forestiers, plusieurs investissements ont été faits de son classement a l’indépendance et même après la réalisation des travaux de sylvicoles portants notamment sur 1965 ha de plantation de Gmelina et d’essence locales et l’enrichissement avec des espèces de valeur comme le caïlcédrat et le rônier. De 1972 à 1973 les activités de l’opération Aménagement et productions forestières ont couvert les Monts Mandingues. Ces Monts ont également bénéficié des activités financées par la caisse française de développement entre 1996 et 2000 dans le cadre d’une mise en valeur durable des forets classées des Monts Mandingues, de la FAYA et du Sounsan et la cogestion des dites forêts avec les populations rurales.

Si en 2005 la dégradation du couvert végétal des savanes boisées et forêts galerie est passée de 66% à 12 % à la FAYA, de 62% à 30% au Sounsan au profit des savanes arbustives qui sont passées en huit ans de 12 à 50%,la forêt des Monts Mandingues était épargnée par la déforestation il ya une dizaine d’année avant que les populations abandonnent la houe au profit de la hache, puis de la tronçonneuse. Conscient de l’avancée de la dégradation dont les acteurs sont les populations elles mêmes, des associations de chasseurs ont été créées couvrant l’ensemble des villages du Mandé, pour défendre le couvert végétal et les animaux sauvages qui y vivent. Parmi ces associations de chasseurs figure l’Association « Kontron Ani Sané » qui couvre tous les villages du Mandingue et est dirigée actuellement par Ténémakan SINABA de Karamokola.

Cette Association a pris le problème de déforestation à bras le corps en faisant des rencontres de sensibilisation sur les dangers de la perte du couvert végétal dans la zone du Mandé. Elle a initié une sortie du Ministre de l’environnement Mme KEITA Aïda M’BOW sur la dite forêt pour constater de visu la portée des dégâts faits par les charbonniers. C’était en février 2017. Cette visite a effectivement permis au Ministre de mesurer les dangers qui guettent la forêt des Monts Mandingues et celle du Kénié-Baoulé plus vaste que la forêt du Monts Mandingues. A la suite de cette visite, le poste forestier de Nana-Kenieba a été renforcé en agents techniques. Ces agents présents depuis six mois ont permis de réduire les abattages quotidiens d’arbres mais aussi le nombre de sacs de charbon qui quittaient la zone pour Bamako. Afin de continuer dans cette logique, l’association ‘’Kontron ani sanè’’ compte organiser un séminaire d’information et de sensibilisation afin de maintenir le cap après la saison des pluies. Depuis la visite du ministre, les charbonniers venant du cercle de Bougouni et qui s’étaient installés ont presque tous quitté la forêt. L’association voudrait prendre des dispositions plus drastiques pour eviter le retour de ces prédateurs des forêts des Monts Mandingues et de Keniè-Baoulé, à travers des actions concrètes de sensibilisation. Nous trouvons que cela est une bonne initiative de la part de ces gardiens locaux de forêts. Leurs actions viennent en appui aux efforts du ministre de l’Environnement dans la protection des forêts. Si chacun s’occupait de sa forêt, le ministère de l’Environnement allait être allégé du poids de ce fardeau difficile à porter seul.

Seydou Diarra