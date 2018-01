Démarré le 16 décembre 2017, les travaux d’évacuation de la montagne d’ordures de Dianéguéla bat son plein. Pour s’assurer du bon déroulement des travaux, le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable et son collègue de la Jeunesse et de la Construction citoyenne ont effectué ce jeudi 4 janvier 2018, une visite inopiné sur le site pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

Les résidents de Dianéguéla en Commune VI seront bientôt débarrassés de leur voisin encombrant. Il s’agit du dépôt d’ordures situé sur la route de Missabougou et contiguë au Palais des pionniers en chantier.

En effet, lancés depuis le 16 décembre dernier, les travaux d’évacuation sont en cours et la montagne d’ordures qui encombrait les lieux depuis des années devra disparaitre dans quelques jours.

“Cet endroit est très symbolique parce que, c’est le futur Palais des jeunes. Pour nous, l’accompagnement du ministre en charge de la Jeunesse et de la Construction citoyenne pour évacuer l’espace était primordial. J’espère que dans quelques jours vous verrez ce lieu autrement”, a affirmé le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable.

Mme Kéita Aïda M’Bo a invité les autorités communales à plus de responsabilité en vue de préserver les lieux propres. “Il faut des dépôts de transit dans toutes les communes. Et il faut pouvoir les évacuer vers les sites appropriés”, a indiqué le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable.

Comblé de joie, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta, a assuré qu’après l’évacuation de cette montagne d’ordures, les travaux de construction du Palais des pionniers n’accuseront plus de retard. “Si on nous débarrasse de ces tas d’ordures, je pense que d’ici le mois de mars le Palais des pionniers sera réceptionné pour son inauguration”, a-t-il promis.

Le coût des travaux d’évacuation est estimé à 300 millions de F CFA. Ce geste a été fortement salué par le représentant du maire de la Commune VI, ainsi que le chef de quartier de Dianéguéla. L’entreprise SESG assure les travaux d’évacuation. Elle a promis le respect du délai d’exécution.

Zié Mamadou Koné

