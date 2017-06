La direction nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances (DNACPN) a lancé mardi dernier la base de données “Mali Saniya” liée à la cartographie du Mali avec extension sur le web.

 La cérémonie de lancement des travaux de l’atelier a eu lieu au Conseil national du patronat du Mali. Elle était présidée par le directeur national de la DNACPN, Yaya Konaté, accompagné du représentant de l’USAID, Robert Schmidt, du chef de file des partenaires techniques et financiers, Alain Dembélé.

La plateforme lancée s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche Assainissement total piloté par la communauté (ATPC). L’élaboration de cette base de données permettra de renforcer la capacité du personnel de la DNACPN pour une meilleure gestion des données.

Le chef de file des partenaires techniques et financiers a profité de cette occasion pour rappeler les conséquences du manque d’une base de données fiables pour notre pays. “Au Mali, l’absence d’une base de données globale pour le sous-secteur de l’assainissement liquide est un défi depuis de nombreuses années. Cette absence a été un facteur contraignant dans la collecte, le traitement et la publication des données fiables et complètes pour le secteur de l’assainissement empêchant une planification réaliste basée sur les évidences”, a déploré Alain Dembélé, chef de file des partenaires techniques et financiers.

Le représentant de l’USAID a rappelé que cette base de données résulte d’un long processus de concertation entre les acteurs de sous-secteur de l’assainissement. Ces rencontres ont permis, à l’en croire, de retenir des indicateurs de performance qui ont contribué à la conception de la base de données. Le lancement de la base de données “Mali Saniya” liée à la cartographie du Mali avec l’extension sur le web, permettra aux acteurs du secteur d’avoir accès aux informations.

Youssouf Coulibaly