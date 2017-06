Avec un réseau d’égout d’une longueur totale de 8790 m pour 517 concessions raccordées au niveau de 5 quartiers de la ville, la station d’épuration de la ville de Mopti a reçu le mardi la visite du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement, et du Développement durable, Mme Kéita Aïda M’Bo. C’était en marge du lancement de la Quinzaine de l’Environnement le lundi dernier à Mopti.

Il s’agissait pour le ministre de s’enquérir du fonctionnement de cette station d’épuration capitale dans la politique d’assainissement de la Venise malienne. Le projet est

issu du plan stratégique d’Assainissement (PSA) 1999 de la commune urbaine de Mopti. L’ouvrage a été financé entre 2003-2004 par la Banque mondiale dans le cadre du Projet de Développement Urbain et Décentralisation (PDUD). A ses débuts, le projet a concerné les quartiers Bougoufiè /Mossinkoré avec la réalisation de 4144 mètres linéaires de réseaux d’égout et une station de traitement des eaux usées d’une capacité de 150 mètres cube/jour.

Les réalisations se sont limitées à la confection de la Station d’épuration (STEP) tout en latérite, ainsi le travail était resté inachevé jusqu’en 2009, année de la prise en main par l’Angesem.

La réhabilitation de la Step et de ses ouvrages par l’Angesem

L’Angesem a hérité de la Step et de ses ouvrages par la signature d’une convention de délégation de gestion en 2009 entre elle et la mairie. Les travaux ont concerné les réseaux d’égout, la construction de laboratoire/bureau, la sécurisation de la Step avec tous ses bassins et le bétonnage des fonds, la clôture de l’ensemble du site sur 0,5 hectare. La Step est opérationnelle depuis 2009. De nos jours, la ville de Mopti avec le concours de différents bailleurs de fonds et partenaires (Maurepas, Vendôme, Action Mopti, Protos et Aga Khan), possède huit réseaux d’égout d’une longueur totale de 8790 ml pour 517 concessions raccordées au niveau de 5 quartiers de la ville.

Estimation de traitement des eaux usées et des boues

Annuellement la station traite une quantité d’eaux usées de 23 760 à 43 000 mètres cubes avec 2500 à 5000 mètres cubes de boues.

Pour la directrice de l’Angesem, Mme Sangaré Assian Sima, beaucoup d’activités de communication ont été réalisées. Cependant, les mauvais comportements persistent. Lors de l’entretien des réseaux, on y trouve des déchets solides (boîtes, sacs plastiques, et autres…). A l’en croire, les réseaux d’égout et de la Step ont permis de conférer à la population de Mopti un cadre de vie assaini, le pavage des rues, la diminution de pollution de la nappe phréatique. Il faut ajouter l’élimination des eaux insalubres dans les rues, l’atténuation des nuisances olfactives, l’inexistence de puisards et de fosses d’interception dans les rues, ainsi que la diminution de moustiques, et autres vecteurs de maladies.

Informée des difficultés énoncées, le ministre en charge de l’Assainissement, Keïta Aïda M’Bo a invité la population et les municipalités à plus d’engagement pour la réussite des activités de la Step. Elle a annoncée qu’avec le soutien d’un partenaire, le site sera reboisé.

Il faut noter que les eaux issues du traitement sont réutilisées pour le maraichage.

O.D