Ministres, élus, populations civiles… originaires du cercle de Goundam (Nord-ouest du Mali) sont désormais mobilisés pour sauver la source vitale pour la localité, voire la région : le lac Faguibine ! Un festival international est prévu du 11 au 13 août 2017 pour les besoins de cette noble cause.

“Sauvons le lac Faguibine” ! C’est objectif d’une campagne initiĂ©e par les cadres, fils et filles originaires de Goundam. En tĂŞte naturellement, la très engagĂ©e maire, Mme Oumou Sall Seck. Pour ceux ne connaissent pas la zone, le système Faguibine est l’artère nourricière des populations de la rĂ©gion. Une source de vie aujourd’hui menacĂ©e par la sĂ©cheresse et l’ensablement.

Conscient de l’ampleur de la menace et surtout de ses conséquences économiques et socioculturelles, les citoyens et les ressortissants se sont donné la main pour des initiatives en faveur de la paix. De nombreuses activités sont ainsi planifiées pour les trois prochains mois. Elles seront bouclées par le Festival international du Faguibine (FIF) en août 11 au 13 2017 à Goundam.

Pour contribuer au retour de la paix dans le Nord du Mali, l’Association des ressortissants du cercle de Goundam (région de Tombouctou) engage notamment des discussions directes avec des groupes armés.

“Nous voulons parler avec eux, les Ă©couter et partager avec eux nos prĂ©occupations, nos peines et souffrances. Ils seront avec nous et nous allons travailler Ă ce qu’on ne parle plus de groupes armĂ©s dans ces zones, mais qu’on parle plutĂ´t de fils, d’enfants de Goundam qui veulent aujourd’hui apporter leur contribution Ă la paix”, prĂ©cise le dynamique Ă©dile de Goundam, Mme Seck Oumou Sall.

Lutter contre l’assèchement

La paix est la condition sine qua non pour mobiliser en faveur de l’autre préoccupation essentielle des ressortissants du cercle de Goundam, précisément la situation du lac Faguibine, dans la région de Tombouctou. En effet, touché par la désertification comme le fleuve Niger, le lac d’une longueur de 80 kilomètres s’assèche dangereusement.

“Il y a trente-quarante ans, on vivait lĂ -bas dans l’abondance ! Et maintenant, il n’y a mĂŞme pas d’eau. D’oĂą l’importance pour la vie des populations de ramener cette activitĂ©, toutes les activitĂ©s socio-Ă©conomiques autour du lac”, dĂ©plore Arbi Hama Ould Sidi Mohamed, un expert originaire de la rĂ©gion.

Et de l’avis des spĂ©cialistes comme Jean-Denis Raingeard de la BlĂ©tière (Fondateur de l’Association Planète XXI international visant Ă amĂ©liorer les rapports nord-sud), avec le soleil, “il serait sans doute possible au moment des pluies de pomper de l’eau dans le fleuve Niger et de remettre en eau le lac pour en faire une rĂ©serve…”

Tout comme il serait nĂ©cessaire de “crĂ©er des barrages seuils tout le long du cours du fleuve pour le rendre navigable en toutes saisons… Certes c’est un projet pharaonique, mais techniquement possible dans le cadre d’une gestion intelligente des ressources en eau”.

En tout cas pour mobiliser des ressources humaines et financières en faveur du lac Faguibine, le Festival international du Faguibine (FIF) est prévu à Goundam du 11 au 13 août 2017.

Cette manifestation culturelle et artistique a Ă©tĂ© lancĂ©e le 6 mai 2017 Ă l’hĂ´tel AzalaĂŻ Salam de Bamako. Le thème de cette Ă©dition inaugurale est : “La culture de la paix et de la cohĂ©sion sociale dans le cercle Goundam”.

Compte tenu des enjeux, cette cĂ©rĂ©monie a mobilisĂ© des membres du gouvernement (les ministres Maouloud Ben Kattra et Mohamed Ali Ag Ibrahim), l’amenokal de la tribu al-Ansar, les prĂ©sidents des associations des ressortissants du cercle, la diaspora, les femmes et jeunes ainsi qu’une forte reprĂ©sentation d’hommes et de femmes de mĂ©dias nationaux et internationaux. Un beau monde rassemblĂ© autour de la très entreprenante maire Oumou Sall Seck.

“Ce festival est une opportunitĂ© pour les filles et fils du Faguibine d’attirer l’attention des dĂ©cideurs, Ă tous les niveaux sur les menaces qui pèsent sur le lac Faguibine et une occasion de renforcer le trait d’union entre les communautĂ©s”, a dĂ©clarĂ© l’édile.

Le FIF est une initiative des jeunes de Goundam sous le parrainage de Mme la maire de Goundam, Oumou Sall Seck.

Moussa Bolly