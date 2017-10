La lutte contre les conséquences néfastes des changements climatiques passe par le changement de comportement des populations. Pour atteindre cela, à Nioro du sahel, dans les trois communes bénéficiaires, le Projet de Gestion des Ressources Naturelles et Changements Climatiques (PGRNCC) a financé 106 micros projets pour un montant total de 407.970.888 FCFA.

«Avant l’arrivée du PGRNCC dans notre village, je gagnais ma vie en coupant à outrance des arbres dans la forêt pour fabriquer et vendre des équipements agricoles. Après ma formation en soudure, le projet m’a offert un groupe électrogène et des matériaux de travail. Je suis reconverti en soudeur. Aujourd’hui, j’ai cessé de couper abusivement les arbres de la forêt et ce nouveau métier me permet de subvenir aux besoins de mon foyer », témoigne Mamadou SOW, 39 ans, habitant du village de Yéréré.

Depuis le 19 octobre, une équipe de journalistes sillonne les zones cibles du Projet de Gestion des Ressources Naturelle et Changements Climatiques (PGRNCC). L’objectif de la mission est de constater sur le terrain les différentes réalisations du projet depuis le début de la mise en œuvre de ses activités à aujourd’hui. Après les cercles de Banamba et de Nara dans la région de Koulikoro, la semaine dernière ce fut le tour du cercle de Nioro dans la région de Kayes de recevoir la caravane de presse.

A Nioro, trois communes du cercle ont bénéficié du PGRNCC. Il s’agit de : Guétéma, Yéréré et GadiabaKadiel. Dans ces communes, les producteurs agricoles, les éleveurs et les artisans bénéficiaires ont reçu la formation sur des nouvelles technologies et pratiques simples d’adaptation aux effets des changements climatiques. Ce qui répond à la mise en œuvre des activités de la composante 2 du PGRNCC à savoir : la mise à échelle des pratiques de gestion durable des terres (conservation et valorisation de la biodiversité, et gestion des forêts et des zones de pâturage.)

Visite des activités génératrices de revenus (AGR) dans la commune de Yéréré

A l’arrivée de l’équipe dans la commune, le maire Diango DIAWARA a détaillé les différentes réalisations du PGRNCC dans sa localité. ‘’Le projet a permis, à travers les agents techniques de la direction nationale des eaux et forêts : de renforcer la connaissance de la population sur les pratiques de conservation de la forêt, d’identifier des pistes pastoraux, formation et installation chez 100 producteurs des pluviomètres entre autres’’.

Après, l’équipe a visité successivement les périmètres maraîchers équipés de forages à pompes solaires de deux groupements de femmes dans le village de Yéréré et d’un autre collectif de femmes dans le village de Nomo ; des installations pour embouche ovine, aviculture et arboriculture, et enfin l’atelier d’un artisan.

Au périmètre maraîcher du groupement des femmes ‘’SABOU CIRE’’ de Yéréré, dans la commune du même nom, le PGRNCC a réalisé, en plus de la clôture du périmètre par des grillages, deux forages à pompe solaires et deux bassines pour un montant total de 9.545.000 FCFA. «Grâce à ce périmètre, aujourd’hui, nous sommes à mesure de rassurer l’autosuffisance alimentaire dans nos foyers. Pendant toute l’année, nous produisons des légumes frais pour notre propre consommation et nous vendons le reste», déclare Koudeye DANSIRA, la secrétaire du groupement des femmes. A la fin de la visite de l’équipe dans ce périmètre, les bénéficiaires ont manifesté leur joie en nous accompagnant par des belles chansons de leur terroir et des magnifiques pas de danse traditionnelle.

En tout, dans les trois communes bénéficiaires, le PGRNCC a financé 106 micros projets pour un montant total de 407.970.888 FCFA. Les bénéficiaires sont des individuels ou des collectifs. Le nombre total des micros projets individuels financé par le projet est de 63 et celui des collectifs ou groupements est de 43.

«Dans le financement des micros projets, une approche genre est prise en compte. Il faut, obligatoirement, au minimum que 50% des bénéficiaires soient des femmes », précise Sina KONE, l’assistant technique de la mise en œuvre des activités génératrices de revenus (AGR) du PGRNCC à Nioro.

Afin de lutter efficacement contre les conséquences des changements climatiques, grâce au PGRNCC, les populations des zones cibles sont en train d’accommoder leurs anciens moyens d’existence à la réalité de l’environnement. Peu à peu, elles adoptent les pratiques de gestion durable des terres et de l’eau.

Sory Ibrahim TRAORE

Envoyé spécial

Commentaires via Facebook :