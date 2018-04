Pour la région Afrique, le Fonds vert climat dispose d’un budget de 900 millions de dollars pour le financement de programmes et projets prioritaires pour la résolution des problèmes liés au gaz à effet de serre.

En marge de la 2ème édition du dialogue structuré pour le climat, région Afrique qui s’est tenue dans notre pays, le Reso-Climat Mali a organisé, les 4 et 5 avril 2018 à l’hôtel Kempesky de Bamako, un espace d’échanges entre les acteurs de la société civile et des responsables du fonds climat en vue de s’imprégner du mécanisme de financement et des opportunités qu’offre le fonds climat.

Pour la région Afrique, le Fonds vert climat dispose d’un budget de 900 millions de dollars pour le financement de programmes et projets prioritaires pour la résolution des problèmes liés au gaz à effet de serre. En plus du renforcement des capacités institutionnelles, ce financement concerne des domaines aussi variés que les énergies renouvelables, l’agriculture, l’élevage, les transports, la gestion durable des ressources en eau, le développement durable des villes.

Les énergies renouvelables occupent une place de choix dans les financements du fonds climat. Ce qui constitue une belle opportunité pour le gouvernement et tous les acteurs intervenant dans le secteur des énergies renouvelables. Au Mali dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le programme national énergétique prévoit une augmentation de la production des énergies renouvelables. De moins de 1% aujourd’hui (sans compter la part de l’hydroélectricité), elle devra atteindre 10% d’ici 2030 avec la réalisation des centrales solaires de Koutiala, Sikasso, Bougouni, Bla, et Yanfolila. En plus de ces nouvelles constructions, les 250 projets d’électrification rurale de l’Agence Malienne pour le Développement de l’Énergie Domestique et de l’Électrification rurale(AMADER) seront transformés en énergie solaire.

Pour Seny Nafo, conseiller spécial du Président de la République pour le climat, le fonds vert peut financer jusqu’à hauteur de 250 millions de dollars tout projets visant à réduire les effets du gaz de Serre sur le climat.

Bréhima Togola, président du Reso-Climat Mali, a sollicité l’accompagnement du gouvernement pour bénéficier des financements du fons climats. « Il faut une mobilisation de tout le monde pour que le Mali puisse bénéficier des financements du fonds climat. Ce sont des investissements tournés vers les énergies renouvelables, l’agriculture, l’élevage etc. Nous avons pensé qu’il était important de se retrouver avec des responsables du fonds climat pour échanger avec eux sur les opportunités que le fonds nous offre » soulignait-il.

Pour rappel le Fonds vert climat est le plus grand mécanisme financier au monde pour résoudre les problèmes liés aux changements climatiques. Basé en Corée du Sud, et doté un capital de 10 milliards de dollars. Il a pour objectif la mobilisation des ressources financières afin d’aider les pays à mettre en œuvre leurs projets dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques.

Diamouténé, Stagiaire

