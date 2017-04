L’ANGESEM (l’Agence Nationale de Gestion des Stations d’Epuration du Mali) en partenariat avec le PNE (Partenariat National de l’Eau du Mali) ont organisé cette semaine deux jours de concertation pour une gestion durable des eaux usées de Sotuba. Cette rencontre qui a démarré le mardi 11 Avril 2017 à l’Hôtel Mandé regroupe les unités industrielles de la rive gauche, avec comme objectif fondamental de renforcer la collaboration entre l’ANGESEM et les industriels pour une gestion durable des eaux usées industrielles.

Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire Général du ministère de l’environnement M Berthé a salué l’engagement des acteurs du secteur de l’AEPHA, qui sont déterminés à faire en sorte que la question des eaux usées soit une question majeure dans la préservation de l’environnement. C’est pourquoi la station d’épuration de Sotuba est née de la volonté du gouvernement Malien de trouver des solutions aux problèmes de pollution et de santé, suite au rejet dans le fleuve des déchets dangereux par les unités industrielles installées dans la zone. Pour autant, M le secrétaire général déplore le fait que la station depuis 2010 n’a pu fonctionner à hauteur de souhait, ainsi des dysfonctionnements ont été .constatés entrainant des difficultés qui interpellent chacun des acteurs. C’est tout l’objet de cette concertation qui entend impliquer l’ensemble des acteurs surtout les industriels dans la gestion durable de la problématique des eaux usées.

Pour le président du PNE-Mali M Mamadou Sylla, l’eau est au cœur des défis que le monde doit relever en termes développement, qu’il s’agisse de développement industriel, de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté, de croissance économique ou de santé humaine, l’eau est le lien indispensable. Or nous savons de mieux en mieux que les ressources en eau seront très affectées non seulement par les changements climatiques mais aussi par la pollution industrielle. Pour le président Sylla cette rencontre vise aussi à sensibiliser les industriels pour qu’ils comprennent l’utilité de la station d’épuration qui est de nos jours un impératif pour le bon fonctionnement des unités industrielles et la sauvegarde du fleuve. Pour lui, il s’agit de renforcer la sensibilisation et la communication, car le manque de communication est l’une des causes du désintérêt des industriels, alors c’est tout l’objet de cette rencontre qui entend impliquer tous les industriels dans la gestion de la station d’épuration.

Dans les discussions les industriels ont déploré la confusion au niveau des acteurs surtout pour ce qui est de la collecte des taxes et autres payements, pour certains industriels c’est à la limite de l’arnaque tant ces acteurs se relayent pour ponctionner les unités industrielles. C’est pourquoi, il est impératif que la bonne information soit disponible pour l’ensemble des acteurs, c’est seulement dans ces conditions que les industriels vont se sentir concerner, car pour eux la gestion, des eaux usées est une préoccupation majeure des industriels.

