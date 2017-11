En vue de préserver des vies et des biens, le Projet de gestion des risques climatiques et inondations au Mali (PGRCI) vient d’organiser le mercredi 1er novembre 2017, à l’AMDQ, un atelier d’information des acteurs. À l’effet de renforcer les capacités des autorités administratives nationales et locales de la commune I, afin de gérer et de réduire efficacement les impacts négatifs des inondations sur les communautés.

La cérémonie d’ouverture de cet atelier était placée sous la présidence du directeur général de l’Agence de l’environnement et du développement durable (Aedd), représenté par le directeur régional de la DNACPN, Seydou Ouoléguem, en présence de la coordinatrice du PGRCI.

Dans leur intervention, le représentant des chefs de quartiers Mamadou Niaré et le 3ème adjoint au maire ont exprimé toute leur satisfaction à l’endroit de ce projet porteur d’espoir.

Le représentant du directeur général de l’Agence de l’environnement et du développement durable (Aedd), Abdoul Maïga, a souligné que, comme tous les pays africains, le Mali n’est pas à l’abri de la gravité des effets et risques liés aux changements climatiques et aux inondations sur notre planète terre. En illustrant ses propos, il a fait savoir que, depuis les années 70, la hausse de la température moyenne est constatée à travers le Mali, avant d’ajouter que d’ici à 2080, la température annuelle moyenne augmentera de 0,3 à 0,4 °C.

Il a par ailleurs soutenu que les changements climatiques se manifestent également par la baisse des précipitations annuelles. Notant au passage une baisse de 20% par rapport à la période 1951-1970, et une augmentation des pluies intenses suivie d’inondations. «Le Mali a connu deux grandes inondations qui ont eu un impact sur plus de 3 millions de personnes, des pertes économiques estimées à plus de 25,98 milliards et en vies humaines», a souligné le représentant de l’Aedd. Selon M. Maïga, afin de faire face aux défis de dégradation de l’écosystème et les changements climatiques, le gouvernement du Mali a ratifié plusieurs conventions et accords politiques.

Au cours des travaux, les acteurs ont formulé des recommandations pertinentes sur les forces, les faiblesses et atouts pour l’atteinte des objectifs du projet. L’atelier a enregistré la participation des représentants des autorités communales, des notabilités, des organisations de la société civile (ONG Divarov, Amasbif, Cafo, Apdf), des médias et services techniques.

Le Projet de gestion des risques climatiques et inondations au Mali (PGRCI) est mis en œuvre par l’Aedd, avec l’appui technique et financier du fonds mondial pour l’environnement, le Programme des nations unies pour le développement et le gouvernement du Mali.

