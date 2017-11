L’hôtel Mandé de Bamako a servi de cadre le mercredi 8 novembre 2017 à la tenue d’un atelier de formation concernant l’élaboration du SAGE (Schema d’Aménagement du Gestion de l’Eau) de Sourou. Organisé par le Programme conjoint d’appui à la gestion intégrée des ressources en eau (PCA-GIRE) et ses partenaires, cet atelier a pour d’objectif d’expliquer aux participants la manière d’élaborer le SAGE. La cérémonie d’ouverture de cet atelier de deux jours était présidée par la représentante du directeur national de l’Hydraulique, Mme Cissé Youma Coulibaly, en présence du représentant de l’Ambassade des Pays-Bas au Mali, Félix Hoogveld, du représentant de l’Ambassade de Suède au Mali, Anna Tenunas et de nombreuses autres personnalités.

Après les mots de bienvenue du représentant de l’Ambassades de Pays-Bas au Mali, Félix Hoogveld, du représentant de l’Ambassade de Suède au Mali, Anna Tenunas, la représentante du directeur national de l’hydraulique, Mme Cissé Youma Coulibaly a remercié le PCA-GIRE d’avoir initié cet atelier de formation. Avant d’ajouter que l’essentiel des eaux de surface et souterraines du Mali sont dans leur quasi-totalité des eaux internationales. « Les cours d’eau et les aquifères du Mali sont partagés avec les pays voisins. L’eau du Sourou se situe dans ce cadre et constitue une ressource partagée entre le Mali et le Burkina Faso. Cette eau joue un rôle important dans le développement socio-économique des populations riveraines des deux pays », a-t-elle dit. Face à cette réalité, dit-elle, le Mali s’est engagé à faire de la coopération intra bassin un cadre de développement, en adoptant le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) en avril 2008. Selon elle, dans le cadre de l’amélioration de la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Sourou, deux cadres de concertation ont été mis en place entre le Burkina Faso et le Mali en 2013 à savoir : le Comité Transfrontalier de Gestion Intégrée des Ressources en Eau du bassin du Sourou (CTGS) et le Comité Technique Conjoint pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau du bassin du Sourou (CTC-GIRE). A l’en croire, pour assurer une gestion équilibrée et durable des ressources en eau au niveau d’un bassin comme celui du Sourou, l’élaboration d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) s’avère nécessaire. « Il est à noter que le SAGE est un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Le SAGE énonce les priorités à retenir, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l’évolution prévisible de l’espace rural, de l’environnement urbain et économique, de l’équilibre à rassurer entre les différents usages de l’eau, et de contraintes économiques », a conclu, la représentante de la direction nationale de l’hydraulique, Mme Cissé Youma Coulibaly.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :