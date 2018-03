Les experts des ressources en eau se sont réunis autour du rapport de démarrage de l’« étude d’impact des changements climatiques sur la quantité et la qualité des ressources en eau et sur leurs usages ». L’atelier, présidé par Savon Cissé, conseiller technique au ministère de l’Energie a eu lieu ce mercredi, à l’hôtel Radisson Blu de Bamako.

A la demande du gouvernement du Mali, l’étude a été réalisée par BRL ingénierie et CIRA SA. Sous financement des royaumes de Suède et Pays-Bas à travers le Programme Conjoint d’Appui à la Gestion intégrée des Ressources en Eau (PCA-GIRE). Selon Sébastien Chazot, de BRL ingénierie, l’objectif de l’étude est de prendre en compte les impacts des changements climatiques et de la pression anthropique sur la quantité et la qualité des ressources en eau et la sur leurs usages.

Dans son discours, Savon Cissé estime que les ressources en eau constituent le moteur de développement d’un pays comme le Mali où l’économie est principalement dominée par l’agriculture, l’élevage et la pêche. Le représentant du ministre de l’Energie s’est réjoui de l’organisation de cet atelier. Car, dit-il, l’étude avait été retardée suite aux évènements de 2012. Les conséquences des réchauffements climatiques sont, pourtant, de plus en plus perceptibles et les réponses auraient dû être trouvées depuis.

Après le présent atelier, trois autres étapes suivront avant l’adoption des rapports définitifs. Ainsi, après l’état des lieux des connaissances, des propositions de mesures de prévention, atténuation et adaptation suivront. Enfin, il y aura un atelier national de présentation des résultats qui se soldera par l’adoption des rapports finaux.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

