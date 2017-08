En vue de s’enquérir principalement des réalités du terrain dans le cadre des projets qui sont en cours, le ministre de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable, Mme Keita Aida M’Bo, accompagné d’une forte délégation, a effectué, le vendredi 11 août 2017, une visite à Selingué, dans la commune de Baya dans la région de Koulikoro.

Parlant de l’objet de sa visite, Mme la ministre dira qu’elle est venue sur le terrain, notamment à Sélingué dans la commune de Baya pour se rendre compte des activités qui sont en cours ainsi que les services techniques et effectuer des plantations dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. « C’était pour voir sur la route ce qui se passe. Mais, également me rendre compte de l’effet que nous avons de créer et de mettre en œuvre des projets de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la désertification. La plantation, la fixation des gens, c’est important », a expliqué la ministre.

Cette visite a d’abord commencé avec les services techniques notamment les postes forestiers de Sénou, Ouélessébougou et Kangaré qui sont des postes de transit. Sur ces lieux, le ministre a rencontré les chefs de cantonnements afin de constater le fonctionnement de leurs services, mais aussi de s’informer de leurs conditions de travail. A juste titre, la délégation a même pu assister à l’examen d’un document. Il s’agit d’un camion rempli de charbon qui venait de Ouélessébougou. Une fois arrivée à Sélingué, dans la commune de Baya, la ministre Mme Keita Aida M’Bo et sa délégation, accompagnée par les autorités locales, ont effectué la plantation dans certaines écoles de la commune dans le cadre de la campagne nationale de reboisement et la valorisation des espèces autochtones.

Ensuite, la délégation a visité les réalisations communautaires financées par le PNUD dans le cadre du programme de micro-financements du Fonds pour l’environnement mondial mise en œuvre par des associations communautaires et ONG. Ainsi, au niveau de la localité de Karière, un étang a été réalisé au profit de la communauté pour la pisciculture. Pour les localités de Benko N’ki et Bougoudani à Dalaba des périmètres maraichers uniquement bio ont été aménagées pour les femmes par l’ONG Appui aux capacités locales pour le développement. Bien engagées dans ce projet, les femmes de ces localités ont pu trouver une activité génératrice de revenu.

Car, selon leurs témoignages, le maraichage a été d’une grande utilité pour ces braves dames qui n’avaient d’autres activités que la coupe des bois et la fréquentation des sites d’orpaillage. Cependant, avec le maraichage, elles sont dans l’autosuffisance alimentaire et elles supportent le coût des dépenses familiales du fait qu’elles parviennent à faire des bénéfices allant de 50.000 FCFA à 100.000 FCFA dans la vente des produits agricoles. Au dire du ministre, les femmes ont bénéficié d’un tel projet pour qu’elles abandonnent la coupe des bois et la fréquentation des sites d’orpaillage. Selon la ministre, c’est très encourageant de visiter ce genre de reconversion, du fait qu’ils ont besoin d’installer sur beaucoup d’endroits au niveau du Mali ce genre d’activités.

Et que ce ne sont pas uniquement les femmes, mais qu’il ya d’autres activités qui peuvent être développé avec les jeunes, les hommes et avec tout le monde. « Notre objectif, c’est vraiment d’aboutir à une gestion durable de nos forêts, de nos ressources forestières et fauniques. Donc, par rapport à ça nous avons beaucoup d’idées, nous allons chercher des partenaires, mais surtout, il est important de souligner que les collectivités elles-mêmes sont engagées dans ce combat. Et donc, il ya beaucoup d’espoir aux résultats à venir », a précisé la ministre de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable.

Par ailleurs, la délégation s’est rendue au centre agrobusiness qui est en mis en place avec l’AID. Ce centre fait partie du partenariat public-privée pour la gestion durable des ressources forestières. Ainsi, c’est un centre agro forestier qui forme des jeunes sur divers activités dans l’optique de réduire la pression de la population. Enfin, la visite s’est soldée à Lekentou dans la commune de Baya où le ministre a rencontré les femmes productrices de pâtes d’arachides qui ont affirmée aussi qu’avec l’arrivée du projet, elles ne fréquentent plus les sites d’orpaillage et qu’elles ont abandonnées la coupe des bois.

Parlant de la campagne nationale de reboisement, elle a lancé un appel à la population de faire des reboisements et s’occuper de ces plants au niveau des écoles, des centres de santé. « Je pense que c’est très important aussi de valoriser nos espèces locales », a-t-elle précisé. Plus loin, elle dira qu’au niveau national, les campagnes sont entrain de se faire dans les régions et que le plus important est surtout l’exploitation frauduleuse du bois et du charbon du bois. « Nous disons, il faut aller vers les énergies renouvelables. Il faut aller vers activités protectrices de l’environnement plutôt que détériorations de l’environnement comme c’est le cas malheureusement sur beaucoup d’endroits. Donc, mon environnement je m’en occupe et c’est le message que je relance encore une fois », a conclu le ministre.

Ousmane Baba Dramé