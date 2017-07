Dans le cadre de la commémoration de la Semaine européenne sur les changements climatiques, La délégation de l’Union européenne au Mali conduite par Cécile Tassin-Pelzer chef de la délégation de l’UE au Mali a organisé, le jeudi 29 Juin 2017, une visite de terrain à Faladié dans la commune rurale de N’TJiba. Au cours de cette visite, la forte délégation a visité la centrale hydride installée dans la localité et financée de manière conjointe par la commune de N’Tjiba, l’opérateur de la centrale est (ACCESS SA) et le programme «Energising Development» (EnDEV) qui est un programme multi-bailleurs auquel participent 4 pays européens (Pays-Bas, Allemagne, Royaume Unis et Suède).

Après les mots de bienvenu du chef de village de Faladié Nouhoum Traoré, le maire de la commune rurale de N’Tjila Sékou Diallo ainsi que l’adjoint au préfet de Kati Mamadou Diakité ont égrené les avantages de la centrale hybride qui, selon eux, boostera l’économie au sein de la commune tout en permettant de freiner le banditisme. « L’électrification rurale est une priorité pour le développement des communes et en même temps votre choix d’une source énergétique renouvelable est un signal, pour tous, de votre désir, de protéger votre environnement et de participer à l’effort mondial de lutte contre les changements climatique », a affirmé Cécile Tassin-Pelzer, la chef de la délégation de l’UE au Mali. Elle ajoutera que cela fait deux ans que les institutions de l’Union Européenne et les Etats membres se coordonnent à travers le monde, pour soutenir l’Accord de Paris qui rassemble des pays du monde entier pour lutter contre le réchauffement climatique. « Le Mali, comme tant d’autres pays de par le monde, a annoncé ses objectifs et ses priorités en matière de lutte contre les changements climatiques. Il est maintenant important que ces objectifs se traduisent en actions concrètes, le gouvernement, mais aussi les entreprises, la société civile, les régions, les collectivités, les communes et la population ont tous un rôle important à jouer », a expliqué la chef de la délégation de l’UE au Mali. Elle indiquera que le choix d’une station hybride utilisant l’énergie solaire permet de réduire l’utilisation du diesel émetteur de CO2, gaz à effet de serre ayant un rôle négatif sur le réchauffement climatique. « C’est dans ce cadre que plusieurs pays européens dont les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume Uni et la Suède appuient l’initiative. Mais au cœur de tout cela, c’est votre propre initiative, votre investissement, votre responsabilité! Votre engagement dans ce projet montre bien que le processus de décentralisation au Mali est en bonne voie et que les communes prennent en main leur avenir en agissant dans l’intérêt de leurs citoyens », a souligné la diplomate européenne.

Signalons que le réseau installé à N’Tjiba est basé sur une mini-centrale photovoltaïque d’une puissance installée de 50 kWc couplée à un générateur diesel de 30 KVA et fournissant de l’électricité 18h sur 24h. A ce jour 135 connexions au réseau alimentent en électricité des ménages, des boutiques et des centres sociaux (cliniques, écoles, radios…). Elle a également permis la mise en place d’un éclairage public facilitant la vie nocturne et améliorant la sécurité de la population. La délégation de l’Union Européenne a profité de cette journée pour fêter le 60ème anniversaire du traité fondateur de l’Union européenne à savoir le traité de Rome. Cette commémoration s’est faite à travers la plantation de 60 arbres présentant des caractéristiques différentes et adaptés aux conditions climatiques de N’Tjiba. Il s’agit entre autre de pieds de baobab fournissant le jus de «pain de singe», de gommiers dont les racines fertilisent les sols, de néré dont le fruit est la base du «Soumbala» et du moringa aux nombreuses vertus nutritives et thérapeutiques. La commune de N”Tjiba a pris soin de choisir un lieu qu’elle souhaitait déjà reboiser.

Moussa Samba Diallo