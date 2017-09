Les administrateurs de l’Agence nationale de la météorologie (Mali Météo), sont tenu, le vendredi dernier, dans la salle de réunion de ladite agence la 9eme session ordinaire de leur conseil d’administration. C’était sous la présidence du ministre des Transports, Me Baber Gano, Président du Conseil d’administration, en présence du Directeur général de Mali Météo, Djibrilla Ariaboncana Maïga.

Au cours de cette session, les administrateurs se sont penchés sur l’examen des procès verbaux et l’état d’exécution des recommandations de la précédente session ordinaire, et de la première session extraordinaire ; les rapports d’activités au 31 décembre 2016 et au 30 juin 2017 et l’état d’exécution budgétaire au 30 juin 2017.

En outre, les administrateurs ont eu à examiner un projet d’organigramme adapté au plan stratégique de développement de la météorologie à l’horizon 2027 et son plan d’actions 2018-2022, en vue de faire de l’Agence nationale de la météorologie, un service de référence capable de contribuer significativement au développement socio-économique du pays.

Cette session avait également pour but essentiellement, de faire le point de l’exécution à mi-parcours, des actions planifiées lors de la session ordinaire de décembre 2016 et de la session extraordinaire de février 2017. Ces actions visent entre autres, à soutenir les infrastructures de base, à équiper le Centre de prévisions météorologiques modernes, à poursuivre les opérations de pluies provoquées et l’assistance au monde rural, en vue de contribuer davantage à la prévention et la gestion des risques de catastrophes naturelles, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, et aussi, améliorer les productions agricoles.

Le Président du Conseil d’administration a évoqué dans son discours d’ouverture que cet objectif s’inscrit dans la vision du Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta de faire notre pays, une puissance agricole exportatrice. «Je n’oublie pas les actions allant dans le sens de l’amélioration des conditions de travail du personnel, pour que celui-ci soit au rendez-vous du résultat, de excellence», a dit Me Baber Gano. Avant de féliciter au regard des résultats obtenus la Direction générale et tout le personnel de Mali-Météo et les exhorter à plus de dévouement, de cohésion dans le travail et d’imagination, pour faire face aux nombreuses attentes des pouvoirs publics dans le cadre du renforcement des capacités de résilience aux changements climatiques, en gardant à l’esprit que, la priorité est et demeure, la satisfaction des usagers utilisateurs de données météorologiques, ainsi que celle des populations.

Par ailleurs, le ministre Me Gano, a rappelé qu’à la date du 30 juin 2017, les engagements budgétaires incitent à espérer que les objectifs assignés pour l’exercice en cours seront atteints avec satisfaction. Il a énuméré quelques preuves, qui fondent son optimisme. Il s’agit, entre autres, du taux d’engagement global du budget 2017 à hauteur de 73,49% contre 20,87% en 2016; le bon déroulement des opérations de pluies provoquées et l’assistance au monde rural qui ont contribué à un bon démarrage de la campagne agricole 2017-2018; la diversification des applications pour la sécurité des utilisateurs du fleuve des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou ; et enfin le renforcement des capacités des ressources humaines.

Me Baber Gano a signalé que dans le cadre du renforcement de son réseau d’observations météorologique et de la modernisation de la météorologie, d’importants accords de financement sont soit finalisés, soit en cours de finalisation avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Il a fait savoir que l’Assemblée nationale a ratifié l’Acte constitutif de la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie, en tant qu’instance de haut niveau destinée à favoriser la volonté politique nécessaire pour renforcer notre service météorologique, afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle d’acteur fondamental du développement. Le ministre Baber Gano a remercié tous les partenaires du MaliMétéo pour les efforts consentis et pour leurs différents appuis au profit du MaliMétéo. Parmi ces partenaires nous pouvons citer, entre autres l’Organisation météorologique mondiale, l’ICRISAT, l’USAID, la Coopération luxembourgeoise, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement.

AMT