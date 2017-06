Le mardi dernier, la salle des réunions du Conseil national du patronat du Mali (CNPM) a servi de cadre au lancement du projet « Mali Saniya » avec extension sur le site « Web ». Il est l’œuvre de la Direction nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances (DNACPN), à travers le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable (MEADD). Ce projet bénéficie de l’appui financier de l’USAID, de l’UNICEF et de Care International.

A l’ouverture de la cérémonie, le représentant du maire de la commune IV du district de Bamako est intervenu pour souhaiter la bienvenue aux participants. Dans ces propos, il a exprimé la fierté de sa commune, d’avoir abrité ledit lancement. Selon lui, des projets comme celui-ci, cadrent parfaitement avec la politique de sa commune en termes d’assainissement.

Le représentant de l’UNICEF, M. Alain Dembélé a déploré, l’absence au Mali d’une base de données globale pour le sous-secteur de l’assainissement liquide qui demeure un défi depuis de nombreuses années. Cela a été un facteur contraignant dans la collecte, le traitement et la publication des données fiables complètes pour l’assainissement.

Cependant, il se dit assuré, avec l’introduction dans notre pays de l’approche Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC), depuis 2009. Ce faisant, l’Unicef a été un partenaire principal pour la mise en place et à jour régulière d’une base de données ATPC, sous format excel. Chose qui a « contribué au renforcement et à l’harmonisation de cette approche d’une part et à l’atteinte, d’autre part, des résultats remarquables à tel point de classer le Mali parmi les pays les plus avancées en matière de l’ATPC au niveau de la sous-région ouest-africaine a déclaré M. Alain Dembélé.

Pour le Directeur par intérim de l’Usaid M. Robert Schmidt, le Mali, sous le leadership de la DNACPN avec un Assainissement Total Piloté par la Communauté a connu un essor remarquable. C’est ainsi qu’en fin décembre 2016, le nombre de villages certifiés « fin de défécation à l’air libre » dans la zone du projet s’élevait à plus de 800 sur un total de 2000. Cela a été suivi par la construction ou la réhabilitation de 200 000 latrines familiales. M. Robert Schmidt a aussi donné l’assurance que son organisation va accompagner cet outil de capitalisation développé par le gouvernement du Mali, à travers le MEADD.

Représentant le ministre du l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, le directeur national de la DNACPN M. Yaya Konaté dira pour sa part que la présente cérémonie permettra de présenter le projet « Mali Saniya » aux acteurs du secteur de l’eau, d’hygiène et de l’assainissement et de faire connaitre à ceux-ci, la fonctionnalité dudit projet.

Quant au projet « Mali Saniya », dira le directeur, il servira à la mise en place d’une application fiable et viable qui assurera la qualité et la durabilité de l’approche ATPC au Mali ; la disponibilité des statistiques de l’ATPC en temps réel et leur mise en jour périodique et au renforcement des capacités techniques des administrateurs et des gestionnaires à la saisie et au traitement des données.

Diakalia M Dembélé