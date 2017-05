Après une longue absence, la réunion mixte du Groupe thématique environnement/ changements climatiques des partenaires techniques et financiers  avec  le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a repris le lundi 8 mai dans la salle de conférences du département.

Cette rencontre était présidée par le ministre  de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mme Kéita Aïda M’Bo. La délégation des partenaires techniques et financiers était conduite par Maleye Diop, directeur pays adjoint du Pnud. Etaient au cœur de cette réunion mixte,  la préparation et la participation du Mali à la Cop-23 de la CCNUCC, le financement des projets et programmes majeurs du MEADD, etc.

Le MEADD, Mme Kéita, a salué la reprise des réunions mixtes  avec le Groupe thématique  environnement/changements climatiques (GTE/CC) des PTF.  Elle a profité de l’occasion pour magnifier les  efforts consentis par l’ensemble des partenaires techniques et financiers dans le cadre de l’environnement, où les défis sont nombreux, les enjeux tous prioritaires avec des chantiers variés.

A l’en croire, avec l’appui des PTF,  notre pays a pu entreprendre plusieurs actions. On peut citer, entre autres,  la ratification de l’amendement de Kigali, l’intégration des dimensions environnement et changements climatiques dans le CSCRP et leur réaffirmation lors de la revue du Credd. S’y ajoutent la finalisation de la Politique forestière nationale qui attend d’être adoptée par le Conseil des ministres, l’élaboration de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques.

Le chef du département a livré certaines préoccupations notamment le renforcement des capacités de l’Agence de l’environnement et du développement durable (AEDD) afin qu’elle puisse  pleinement jouer son rôle de coordination des différentes initiatives  en cours et planifiées en matière changements climatiques, de gestion du développement durable, ainsi que la recherche de financement de certains projets et programmes majeurs.

M. Diop, représentant des PTF, s’est réjoui de la reprise également des réunions mixtes qui offre, dira-t-il, l’occasion d’échanger sur les problématiques environnementales du pays.  Il a salué les progrès encourageants dans le secteur ; à savoir la prise en compte de l’environnement et des changements climatiques dans le  Credd 2016-2018, l’opérationnalisation de la CDN pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et de la foresterie,  la mise en place du Fonds climat Mali ainsi que l’accession au Fonds vert climat, etc.

Au nom des PTF du GTE/CC, il a invité notre pays à la finalisation et la mise en œuvre de la Politique nationale de  protection de l’environnement et la Politique forestière  nationale en les mettant en phase avec la décentralisation/régionalisation. Les PTF ont réitéré leur soutien à accompagner notre pays pour l’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD).

La rencontre a fait le point de l’organisation de la Quinzaine de l’environnement qui se tiendra du 4 au 18 juin à Mopti, l’état d’avancement  du projet  de la 3e communication nationale  du Mali qui vise à permettre à notre pays d’honorer ses obligations en tant que partie à la Convention-cadre des Nations-Unis sur les changements climatiques (CCNUCC) et au Protocole de Kyoto, ainsi que de répondre aux impératifs du développement.

Les résultats contenus dans le Prodoc de la TCN-Mali affichent un taux  d’exécution supérieur à 80 %.  La réunion a fait également le point des préparatifs de la participation de  notre pays à la Cop-23 à Bonn (Allemagne) du 6 au 17 novembre 2017.

Ousmane Daou