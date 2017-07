Un atelier de lancement de l’appel à proposition de projets et programmes à soumettre au financement du Fonds Climat s’est déroulé le vendredi dernier au Centre de Formation pour le Développement (CFD), présidé par Mme KEITA Aïda M’Bô, ministre de l’environnement. Il s’agissait pour les participants de procéder à l’identification des projets et programmes à soumettre au financement du ‘’Fonds climat Mali’’ dans le cadre de la lutte contre les effets néfastes et le changement climatique au bénéficie des populations vulnérables de notre pays.

Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, était accompagné par le chargé de programme gestion des ressources naturelles et changement climatique, Mamby FOFANA et le représentant du directeur pays de PNUD, Oumar TAMBOURA.

Mme le ministre a remercié d’abord le gouvernement de la Suède et la Norvège dont les appuis ont permis au Fonds climat Mali de financer depuis 2015 des projets et programmes dont les résultats sur le terrain sont visibles. Ces financements ont contribué surtout au renforcement de la résilience des populations vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Ces projets ont concerné les régions de Sikasso, Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou.

Le Fonds climat Mali est destiné au financement des projets et programmes dans les domaines de : l’agriculture, l’élevage, l’eau, l’énergie et la foresterie. Déjà, lors du premier appel à proposition de projets et programmes à soumette au financement, en 2014, le fonds a financé sept (7) projets et programmes pour un montant de 6.258.846 dollars US dans les programmes suscités. Le Royaume de la Suède et le Royaume de la Norvège sont les principaux contributeurs du Fonds. Le montant total de leurs contributions s’élève à 9 086.111 de dollars américains soit environ 5 500 000 000FCFA.

Pour obtenir les meilleurs résultats et impacts dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique, le ministre M’BO indiquera qu’il faut des projets de qualité qui tiennent compte des préoccupations des populations de notre pays notamment les couches les plus vulnérables. Elle a sollicité et encouragé l’accès des femmes au financement climatique qui, selon elle, doit être pris en compte dans le montage des projets et programmes.

L’objectif principal du fonds vise à aider le Mali à financer les interventions de développement telles que définies dans la stratégie nationale de l’économie verte et résiliente aux changements climatiques (EVRCC). Il doit permettre la mise en œuvre intégrée du cadre stratégique pour passer d’une approche projet à une approche multisectoriel.

Pour raison de transparence, les organisateurs ont tenu à expliquer clairement les nouveaux critères d’accessibilité au Fonds qui sont entre autres :

De définir les modalités de préparation et de lancement des appels à propositions, qui doivent respecter une procédure claire permettant à tous les intéressés d’y participer sans entrave et sur la base des mêmes informations.

respecter strictement les différentes étapes de la procédure de sélection et d’analyse des projets et programmes (l’instruction, l’analyse et l’évaluation, et enfin l’approbation de la proposition).

Pour la gouvernance du fonds, un comité de pilotage est mis en place tandis que le secrétariat technique sera assuré par l’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable ‘’AEDD’’.

Après les exposés, les présentateurs ont répondu à une série de questions posées par les participants pour aplanir leurs préoccupations.

Le ministre ainsi que les représentants des donateurs présents ont formulé des souhaits afin que les soumissionnaires qui bénéficieront du fonds l’utilisent dans le sens indiqué, c’est-à-dire la protection et le sauvegarde de notre l’environnement, sans lequel la vie humaine serait en danger permanent. Pour ce faire, tout humain doit être à l’avant-garde pour la survie de ce précieux bien qui est l’environnement.

Seydou Diarra