Accompagnée de tout son Cabinet, le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Mme Kéita Aida M’Bo a effectué le dimanche 7 mai, une visite de terrain en commune II du District de Bamako, se rapportant à certains collecteurs en cette veille de saison des pluies. Le rapport de cette visite de terrain dont le Républicain a eu possession révèle des constats alarmants pour les collecteurs situés au niveau de l’OPAM, de Ballassako, de Bagadadji, l’Exutoire de N’Golonina, certains problèmes au niveau du collecteur du Carré des Martyrs, ayant été pris en charge.

Au niveau du Collecteur OPAM, long de 3800m, des mauvaises pratiques ont été constatées le déversement des eaux usées et les branchements des toilettes de certaines familles aux collecteurs. Il y a en outre une occupation illégale du collecteur et de ses emprises par des tiers, la création de dépôt anarchique d’ordures dans la servitude du collecteur par une famille. Une double courbure du collecteur en freine le drainage régulier des eaux de ruissellement, la tuyauterie de protection de la fibre optique faite par la SOTELMA, la dalle de traversée faite par l’EDM pour accéder à la cage de la Haute Tension, ainsi que le dallage du collecteur réalisé par un particulier pour l’accès à son entrepôt sont autant d’irrégularités et d’anomalie à des instructions fermes de Mme Kéita Aida M’Bo au maire de la Commune II. Il s’agira d’abord de convoquer toutes les personnes ou familles qui déversent dans le collecteur et de « déguerpir tous les occupants des emprises du collecteur aux endroits indiqués, assainir les familles en faute et leurs alentours, impliquer les du secteur du collecteur de Bakaribougou dans leurs actions de salubrité, prendre contact avec l’AGEROUTE ou la CTAC pour rectifier la courbure du collecteur au niveau de la SOMAPILE », indique un rapport du département de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, après cette visite de Mme Kéita Aida M’Bo, en Commune II.

Au niveau du Collecteur Ballassako, long de 4500m, le constat n’est pas plus reluisant : un taux de remplissage très élevé au niveau du pont qui lie TSF et Niaréla (niveau rond-point ‘’Gontron ni Sanè’’), présence de câbles et tuyaux de l’EDM et de la SOMAGEP, rétention des déchets pour les pieds de soutiens des ponts et dallages réalisés. Là également, la mairie a été invitée par Mme le ministre, à écrire à la SOMAGEP et à l’EDM pour résoudre les problèmes qui leur sont imputables. Aussi, les responsables des ponts et dallages doivent procéder au curage afin d’enlever les déchets retenus, selon les instructions du ministre obtenues par notre rédaction.

Enfin, le collecteur de Bagadadji, long de 1700m révèle des problèmes de conception de la traversée de chaussée au niveau de la SOADEF, un taux de remplissage très élevé du collecteur de N’Golonina, facteur de blocage des eaux pluviales venant en amont, a constaté le chef du département accompagné de son staff. Les instructions à cet effet concernent « l’AGEROUTE et la CTAC pour le problème de conception de la traversée de chaussée au niveau de la SOADEF ; puis de vérifier la prise en compte de l’Exécutoire de N’Golonina dans le cadre du curage des collecteurs ». Le Collecteur du Carré des Martyrs ne souffre plus d’aucune irrégularité, la Direction des Routes ayant rectifié la chaussée, et la mairie de la Commune II ayant fait curer plus de 100 m, indique le rapport du ministère après cette visite ayant révélé des constats alarmants.

B. Daou