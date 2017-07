Une Ă©quipe de chercheurs tire la sonnette d’alarme sur la “dĂ©faunation” massive en cours. Au total, plus de 50% des animaux ont disparu depuis quarante ans, constatent-ils dans une Ă©tude publiĂ©e lundi en Ă©voquant un “anĂ©antissement biologique.”

Les espèces de vertĂ©brĂ©s reculent massivement sur Terre, aussi bien en nombre d’animaux qu’en Ă©tendue. C’est le constat pour le moins alarmant Ă©tabli par une Ă©quipe de chercheurs amĂ©ricains et mexicain dans une Ă©tude publiĂ©e lundi dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) et relayĂ©e par Le Monde

Gerardo Ceballos, de l’universitĂ© nationale autonome du Mexique, Paul Ehrlich et Rodolfo Dirzo, tous deux de Stanford en Californie, avaient dĂ©jĂ

fait Ă©tat d’une extinction de masse de la faune en 2015. Dans cette Ă©tude, publiĂ©e dans la revue Science Advances, les chercheurs avaient conclu que les disparitions d’espèces ont Ă©tĂ© multipliĂ©es par 100 depuis une centaine d’annĂ©es. Du jamais-vu depuis l’extinction des dinosaures il y a 65 millions d’annĂ©es.

Des populations en déclin

Dans leur nouvelle Ă©tude, les trois scientifiques se sont focalisĂ©s sur le dĂ©clin des populations, donc le nombre d’animaux sur un territoire. Une approche qui, contrairement Ă la quantification de la disparition d’espèces, montre davantage la gravitĂ© du problème, prĂ©cisent-ils.

Ainsi, Plus de 30% des espèces de vertĂ©brĂ©s sont en dĂ©clin, Ă la fois en termes de population et de rĂ©partition gĂ©ographique, indique l’Ă©tude. “Il s’agit d’un anĂ©antissement biologique qui survient au niveau global, mĂŞme si les espèces auxquelles appartiennent ces populations existent toujours quelque part sur Terre”, affirme Rodolfo Dirzo, professeur de biologie Ă l’UniversitĂ© de Stanford.

Toutes les zones du globe sont concernées

Les chercheurs ont dressĂ© la carte de la rĂ©partition gĂ©ographique de 27.600 espèces d’oiseaux, amphibiens, mammifères et reptiles, ce qui reprĂ©sente près de la moitiĂ© des vertĂ©brĂ©s terrestres connus. Ils ont analysĂ© les baisses de population dans un Ă©chantillon de 177 espèces de mammifères de 1990 Ă 2015. Sur ces 177 mammifères, tous ont perdu au moins 30% de leurs aires gĂ©ographiques et plus de 40% en ont perdu plus de 80%. Tous les continents sont concernĂ©s et cette Ă©rosion dramatique se constate aussi bien dans les rĂ©gions tropicales que tempĂ©rĂ©es. Des mammifères qui se portaient encore bien il y a seulement vingt ans comme les guĂ©pards, les girafes ou les lions africains sont aujourd’hui en voie de disparition.

Le fruit de l’activitĂ© humaine

Si les prĂ©cĂ©dentes extinctions massives d’animaux ont rĂ©sultĂ© de catastrophes naturelles, la sixième est quant Ă elle le fruit de l’activitĂ© humaine. Les causes sont nombreuses: la destruction des habitats naturels provoquĂ©e par l’agriculture, la dĂ©forestation, l’urbanisation ou l’extraction minière; la surexploitation des espèces (qu’elle soit lĂ©gale ou illĂ©gale), la pollution, les espèces invasives et, finalement, le rĂ©chauffement climatique. Mais les chercheurs pointent surtout la surpopulation humaine comme principal moteur de cette extinction massive.

Pour Gerardo Ceballos, “ce dĂ©clin massif des populations et des espèces reflète notre absence d’empathie envers toutes les espèces sauvages qui nous ont accompagnĂ©s depuis nos origines”, analyse-t-il. “Il s’agit d’un prĂ©lude Ă la disparition de toujours plus d’espèces, et au dĂ©clin de systèmes naturels qui ont permis l’Ă©closion de la civilisation.”

Vingt ou trente ans maximum pour agir

Nous pouvons encore agir pour enrayer cette extinction massive, mais le temps presse. “Deux ou trois dĂ©cennies au maximum”, prĂ©viennent les auteurs. Comment? En rĂ©duisant notamment la croissance de la population et de sa consommation; en stoppant le commerce des espèces en voie de disparition; en favorisant des technologies moins consommatrices et moins polluantes; en aidant les pays en dĂ©veloppement Ă prĂ©server leurs habitats naturels, prĂ©conisent-ils.

Et l’Homme a tout intĂ©rĂŞt Ă agir puisque comme le rappelle Gerardo Ceballos, “l’Ă©rosion des espèces entraĂ®ne de graves consĂ©quences en cascades sur l’ensemble des Ă©cosystèmes, ainsi que des impacts Ă©conomiques et sociaux pour l’humain.”

Par 7sur7.be/ 11/07/17 – 14h02Â