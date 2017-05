La société Ozone Mali dont le but est  de faire de Bamako une ville propre, est en exercice depuis plus de deux ans. Pour pouvoir mener à bien sa mission, des centaines de nos jeunes ont été employés même si c’est avec des salaires minables. Le coût total de ce projet de Ozone va dans les 9 milliards de nos francs. Ce montant, s’il est utilisé comme il le faut, pouvait sans doute rendre Bamako plus propre et la société marocaine allait facilement en tirer profit à travers sa promotion dans le sérieux et se faire des marchés ailleurs.

C’est pourquoi pas mal de maliens ont applaudit son arrivée et pensaient qu’elle pourrait rendre les six communes du District de Bamako très propres. Mais après deux ans sur le sol malien, nous remarquons qu’elle est loin d’atteindre ses objectifs .Ceux qui avaient de l’espoir pour un Bamako propre ne l’ont plus et toutes les attentes sont devenues des rêves. Les quartiers sont toujours sous le poids des ordures nuisibles à la santé. On peut remarquer des dépôts d’ordures illicites dans certains quartiers empêchant les habitants de circuler librement. Les routes deviennent impraticables. Ce qui est incompréhensible dans cette affaire, on ne sent pas Ozone face au danger qui s’exacerbe.

Le constat est amer et le peuple s’interroge où sont passés les 9 milliards investis ? Ozone a montré ses limites. L’Etat malien au lieu de prendre de tel risque avec une telle perte financière peut valoriser nos sociétés sur place. Parmi celles-ci, il y a la société Toguna Industrie qui ramassait les ordures dans les six communes du district de Bamako gratuitement. Avec ces milliards, Toguna peut rendre Bamako propre.

Ozone, elle a certainement rendu certains riches mais la ville de Bamako se trouve au grand regret. Car rien n’a changé.

Abdramane Samaké