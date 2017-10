La CN/CIEPA (Coalition Nationale de la Campagne Internationale pour l’Eau Potable et l’Assainissement) et son partenaire stratégique WaterAid poursuivent leurs efforts pour obtenir davantage l’engagement des parlementaires dans la campagne ” WASH et Nutrition ” pour une meilleure prise en compte de l’AEPHA dans les politiques et programmes de nutrition au Mali. La journée d’échange organisée ce mardi 24 octobre 2017 dans une salle de réunion de l’hémicycle participe de cette initiative qui entend sensibiliser les députés sur l’importance de l’AEPHA dans la réduction de la malnutrition. La cérémonie était présidée par le président du Réseau des Parlementaires WASH M Brahima Beredogo qui avait à ses côtés le président de la CN/CIEPA M Dounantié Dao et le DNA de l’Hydraulique M Bocoum mais aussi de nombreux parlementaires et des assistants.

Le problème de l’accès à l’eau potable demeure encore une triste réalité au Mali, dans les structures sanitaires cette crise prend une toute autre allure avec des conséquences comme : la mauvaise qualité des soins, les risques accrus des infections en milieu de soins. Selon les résultats de l’Enquête Démographique et de santé (EDS V Mali) publiés en Mai 2013, le Mali a fait des progrès notoires en matière de réduction de la mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile. Le taux de mortalité néonatale (0-29 jours) est ainsi passé de 96 pour mille à 34 pour mille en 2012/2013. Cependant, environ un sur dix meurt avant d’atteindre l’âge de 5 ans. Les maladies liées à l’eau et les mauvaises conditions d’hygiène sont la cause de la plus part de ces décès. La campagne ” Healthy Start “ (Un départ sain) initiée par WaterAid vise à réduire de manières significatives la malnutrition, les maladies infantiles évitables, les décès de nouveaux nés dans la prise en compte des services AEPHA dans les politiques et pratiques sanitaires.

Dans son intervention le président du Réseau des Parlementaires AEPHA M Brahima Beredogo a salué la grande mobilisation des parlementaires qui, depuis un moment, sont impliqués dans ce processus qui, à terme, doit permettre aux élus du peuple de défendre avec des arguments cette cause assez sensible, mais quelque peu méconnue de bons nombres d’acteurs. Pour lui, il s’agit de maintenir le cap de la mobilisation pour atteindre les résultats et ainsi améliorer la prise en compte de l’AEPHA dans les politiques publiques de nutrition. M Beredodo rassure de la détermination de son réseau à continuer les efforts pour que cette lutte commune aboutisse avec l’ensemble des acteurs.

Pour sa part M Dounantié Dao a salué la disponibilité de Dr Diall à répondre favorablement à toutes les sollicitations pour éclairer les différents interlocuteurs sur la question d’une nutrition appropriée comme base d’une vie saine. M Dao a aussi rappelé le lien établi entre l’eau potable et la nutrition, car pour lui l’eau c’est la vie, l’eau potable c’est la santé et l’eau malsaine c’est la maladie. Pour lui un départ sain suppose un environnement sain, c’est pourquoi, il est impératif que l’ensemble des acteurs soient au même niveau d’information, pour une pleine application des directives. Il a terminé son propos en se réjouissant de la collaboration des services techniques qui ne ménagent aucun effort pour la réussite des initiatives de la société civile.

Pour sa part le Directeur des programmes de WaterAid Mali M Allassane Maiga a rappelé que son organisation est engagée depuis plus de 15 ans, en faveur de l’accès des communautés vulnérables à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement. Cette journée de plaidoyer s’inscrit dans cette dynamique globale de mobilisation des décideurs pour la cause de la nutrition comme vecteur de bonne santé. Les différentes campagnes médiatiques de proximité participent aussi de cette initiative qui vise à démontrer l’importance de l’AEPHA dans la nutrition. Pour M Maiga, les indicateurs sur la malnutrition montrent à suffisance l’impérieuse nécessité d’élever le niveau de priorité de la nutrition dans les politiques et programmes de développement et surtout de prendre en compte l’Accès à l’Eau Potable, l’Hygiène et l’Assainissement (AEPHA) dans les politiques et programmes de nutrition.

L’enthousiasme et l’engagement des parlementaires rassurent sur les perspectives de cette prise en compte du lien entre l’AEPHA et la nutrition, la signature des cartes d’engagements illustrent assez bien la motivation des députés qui ne jurent que pour le bénéfice des populations surtout les plus vulnérables.

Youba KONATE

