Pour lutter contre la déforestation, le Rotary club de Kati a reboisé ce samedi la mairie de Koulouba. La cérémonie était présidée par le représentant du conseil municipal, Mamadou Traoré dit Madou Zourou. Il avait à ses côtés le chef de poste des eaux et forêts de la Commune III, le lieutenant Amadou Diallo, le chef de poste de Koulouba et Mathieu Korokodjo, président de Rotary club international de Kati.

Le représentant du maire de la Commune III a salué l’initiative et exhorté les autres associations à l’imiter. Le président du Rotary a rappelé l’importance de l’arbre dans une société comme la nôtre.

Moussa Traoré, chef de poste de des eaux et forêts, et le lieutenant Amadou Diallo des eaux et forêts ont estimé que l’initiative de Rotary de Kati contribuera largement au développement économique, social et culturel de notre pays.

Adama Diabaté

(Stagiaire)