En vue de préserver la santé des populations, le gouvernement du Mali a adopté en conseil des ministres le mercredi 15 mars 2017, deux projets de décret dont un régissant l’hygiène de l’habitat et le second, celle de la restauration collective. Pour éclairer la lanterne des journalistes sur lesdits décrets, les cadres du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ont animé une conférence de presse le jeudi 4 mai dernier dans la salle de conférence dudit département.

Zeynabou Touré, conseillère technique chargée des textes au Ministère de la Santé, Gaoussou Keïta, représentant de la Direction Nationale de la Santé, Oumar Guindo et Seydou Baba Traoré étaient les principaux conférenciers.

Dans ses propos introductifs, Zeynabou Touré a précisé que le rôle de l’hygiène est fondamental dans la prévention des maladies, la conservation et l’amélioration de l’état de santé de la population par l’application des règles pratiques. D’où selon elle, tout l’intérêt de l’adoption des décrets régissant l’hygiène de l’habitat et celle de la restauration collective pour mieux protéger les populations contre certaines maladies ou autres types de désagréments liés au non respect des bonnes pratiques d’hygiène.

D’après elle, l’hygiène de l’habitat est l’ensemble des pratiques et mesures prises par les ménages pour préserver leur santé contre les effets nocifs résultant des facteurs physiques (blessures, brûlures par le feu, fractures, traumatismes, etc), biologiques (parasitoses et infections diverses comme le paludisme, les diarrhées, la toux, les affections cutanées et ophtalmiques, les allergies, les zoonoses…) ou chimiques (intoxications, brûlures par les matières corrosives, allergies).

Le nouveau projet de décret pris à cet effet fixe le cadre juridique et institutionnel de l’hygiène de l’habitat. Et il soumet les propriétaires et les occupants des maisons à usage d’habitation au respect des conditions et pratiques d’hygiène de l’habitat et détermine les modalités de gestion des déchets domestiques. En cas de non respect des règles relatives à l’hygiène de l’habitat, la nouvelle mesure prévoit des sanctions contre les auteurs.

S’agissant du second décret relatif à l’hygiène de la restauration collective, Zeynabou Touré, a précisé qu’il vise à prévenir les risques liés à la consommation des aliments vendus dans les établissements de restauration collective et aux abords des voies publiques. A cet effet dit-elle, il détermine les obligations des responsables des établissements de restauration collective et des services techniques de l’hygiène publique et fixe les sanctions applicables en cas d’infractions à ces règles.

Cependant, les responsables du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique disent pour l’instant privilégier la sensibilisation avant de procéder à des sanctions contre les contrevenants.

Lassina NIANGALY