Au cours d’une visite de terrain effectuée le samedi 17 juin dernier, sur le chantier de la station de pompage de Kabala, le ministre de L’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini s’est dit rassuré que les travaux seront achevés au plus tard le 15 décembre prochain.

Le ministre de l’Energie et de l’Eau Malick Alhousseïni, à la tête d’une forte délégation composée des membres de son cabinet et des cadres des services techniques rattachés à son département, a visité le samedi dernier, le chantier de la station de pompage de Kabala. Et cela pour s’assurer du bon déroulement des travaux.

La délégation ministérielle a visité tour à tour, les différentes composantes du gigantesque chantier d’alimentation d’eau potable de Kabala que sont: la prise d’eau 100% réalisés et le canal d’amener de l’eau réalisé à 99%, la force de pompage et la station d’exore d’une capacité de production de 12.000 m3 par heure soit 12 millions de litres d’eau réalisées à hauteur de 20%. Quant au canal de refoulement, il est encours d’exécution et pourra être achevé d’ici peu.

Employant environ 1000 ouvriers et 200 techniciens et cadres, d’après le directeur du chantier Philippe Zanchi, le taux d’exécution global est de 35%. Et la bonne nouvelle pour lui, c’est que l’essentiel des travaux du génie civil a été fait. Pour le patron du chantier, le plus difficile c’était de sortir de terre les infrastructures souterraines avant la saison des pluies. Et cela a été fait.

« L’avantage pour nous c’était de sortir tout ce qui était enterré. Cela est chose faite, il ne nous reste plus qu’un seul ouvrage souterrain à réaliser qu’on va terminer d’ici la fin du mois. Nous n’avons plus de crainte, nous travaillons à un rythme soutenu et avec la garantie de terminer au plus tard le 15 décembre 2017», a promis le patron du chantier, Philippe Zanchi. Qui ajoute que l’entreprise en charge des travaux ‘’SOGEA SATOM’’ est à environ 5% d’avance sur le délai contractuel.

Très réconforté par le constat sur le terrain, le ministre de l’Energie et de l’Eau Malick Alhousseini a rappelé que le projet d’alimentation de la ville de Bamako, à travers Kabala est l’un des projets phares du Programme Présidentiel d’Urgences Sociales.

« Ce projet est très ambitieux et il est unique en Afrique subsaharienne », a déclaré le ministre Malick Alhousseini. Qui a annoncé qu’avec la fin des travaux de la station de pompage de Kabala en décembre prochain, le calvaire des populations de Bamako prendra fin. Car selon lui, le déficit de production sera comblé.

Heureux de constater la bonne évolution des travaux, le ministre Malick Alhousseini a fait le point avec les différentes équipes en charge des travaux. Il les a félicités tout en les exhortant à maintenir le bon rythme. Avant mettre le cap sur certaines localités de Kalabancoro où la SOMAGEP est en train de brancher certaines familles à son réseau dans le cadre social sur instruction des plus hautes autorités. Ainsi, sur les 500 branchements sociaux à réaliser, 305 ont déjà été effectués et il reste 125 qui le seront bientôt. Le ministre Malick Alhousseini et sa délégation se sont rendus dans quelques familles bénéficiaires pour constater l’effectivité des travaux. Les bénéficiaires ont salué le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement pour avoir tiré une grosse épine de leurs pieds. A préciser qu’ils ont payé 30.000FCFA au lieu du prix initial qui est de 1.10.000FCFA.

Lassina NIANGALY