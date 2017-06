Contre les changements climatiques, le ministère de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement durable, en partenariat avec l’agence de communication Spirit, lance un concours dans le cadre du projet initiatives vertes.

A l’intention des porteurs de projets ou initiatives qui concourent à lutter contre les changements climatiques, le ministre de l’Environnement a lancé la semaine dernière à Mopti l’appel à candidature dans le cadre du projet initiatives vertes. C’était en marge du lancement de la Quinzaine de l’Environnement. Les meilleures initiatives seront primées à travers une nuit intitulée “Nuit des initiatives vertes”.

L’objectif de ce projet est de stimuler la protection de notre planète en récompensant les projets et actions innovants en faveur du développement durable et les changements climatiques et de donner aux acteurs du changement climatique toute la visibilité qu’ils méritent, rapprocher les inventeurs, les chercheurs et les porteurs de projet afin d’assurer la promotion et la diffusion des savoir-faire et les bonnes pratiques dans la protection de l’environnement. Une soirée artistique servira de tremplin pour récompenser les meilleurs projets en faveur du développement durable et de faire partager des initiatives citoyennes mises en place par les porteurs de projet afin de créer une plus grande synergie autour de la lutte contre les changements climatiques.

A en croire le ministre Mme Kéita Aïda M’Bo, ce projet se veut une invitation à sauver notre terre en mettant en exergue les innovations technologiques, les idées novatrices dans la dynamique du développement durable en rapport avec l’économie.

Caractéristique des projets

Les projets soumis à l’appréciation d’un jury doivent montrer le lien entre protection de l’environnement et intérêts économiques.

Peuvent faire acte de candidature, les structures publiques ou privées qui s’investissent dans le domaine de l’environnement durable notamment les ONG, associations, entreprises, groupements de femmes et chercheurs qui auront apporté une innovation pour s’adapter aux changements climatiques. Chaque projet présenté doit être achevé où être en cours de réalisation dans l’année du concours et doit être axé dans les domaines comme l’agriculture, le transport, les énergies renouvelables, la gestion et valorisation des déchets, le bâtiment, l’environnement et la gestion de l’eau et l’assainissement.

La date limite de dépôt des lettres d’intention est fixée au 25 juillet 2017 près du MEADD ou du partenaire Spirit. Au final, seuls les trois meilleurs projets seront retenus par le jury.

Ousmane Daou