Dans la poursuite de la réalisation des activités de la 18ème édition de la quinzaine de l’environnement, le Projet Initiative Pauvreté-environnement du Mali (IPE-Mali) a organisé une conférence en vue de renforcer la compréhension et l’appropriation des acteurs sur la problématique. Organisée autour du thème : « L’intégration des liens pauvreté-environnement, ressources naturelles et changements climatiques dans les processus de planification et de budgétisation aux niveaux nationale, sectoriel et local », cette conférence a mobilisé les cadres du ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, ceux de l’Agence de l’environnement et de développement durable (AEDD) et les représentants des différents médias, retenus pour la couverture de la quinzaine. C’était le mercredi dernier dans la salle des réunions du Mémorial Modibo Keita.

Le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) M. Oumar Tamboura a évoqué le contexte ayant favorisé la formulation dudit thème. Il dira qu’il a permis d’explorer les opportunités offertes par les récentes réformes des finances publiques de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Celles-ci visent à intégrer de façon effective la durabilité de l’environnement dans la planification et la budgétisation au Mali. « Beaucoup d’efforts ont été déjà consentis, grâce à l’appui du projet IPE-Mali, afin de renforcer les processus de prise de décision et mettre à leur disposition des approches et outils d’intégration des dimensions environnementale et climatique dans les processus de planification, de budgétisation et de suivi-évaluation nationaux, sectoriels et locaux » a-t-il poursuivi.

Le chargé de mission du ministre de l’Environnement, Abdallah Ag Ibidiass a situé la conférence dans son contexte. Elle s’inscrit, a t-il dit, dans le cadre des activités de la quinzaine de l’environnement. Cette activité, désormais devenue une tradition, est célébrée au Mali depuis 2000 et démontre toute l’importance que les autorités accordent à la problématique de l’environnement. Selon Abdallah Ag Ibidiass, la Quinzaine de l’environnement est un évènement qui met en exergue deux dates majeures. Il s’agit : le 5 juin, journée mondiale de l’environnement et le 17 juin, journée internationale de lutte contre la désertification. Toutes ces dates sont de l’initiative des Nations Unies.

A titre de rappel, le projet IPE-Mali s’inscrit dans un contexte national et sous régional. Il est l’œuvre de certains gouvernements africains dont le Mali. Ceux-ci ont mis ce projet en route, en relation avec leurs partenaires techniques et financiers (PTF) dans le but de mieux gérer la question environnementale. Cela relève de l’une des modalités essentielles dans la mise en œuvre du Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) et du Cadre pour la croissance économique et le développement durable (CREDD).

Diakalia M DEMBELE