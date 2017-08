Dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, l’association les “Amis de la nature” a joué sa participation le samedi 5 août dernier en mettant sous terre quatre cent pieds d’arbres répartis dans trois bosquets et un boulevard de N’Tabacoro logements sociaux.

La cérémonie de reboisement était présidée par le commissaire principal Bakoun Kanté, conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la protection civile, en présence du Lieutenant Souleymane Coulibaly, surveillant du Centre de formation pratique forestier de N’Tabacoro, de Moctar Coulibaly dit ATT Junior, président de l’association les “Amis de la nature”, des représentants des autorités religieuses de N’Tabacoro, ainsi que certains membres de la famille du Général Kafougouna Koné.

L’association les “Amis de la nature” est une association qui a pour objectif de lutter contre la désertification et la déforestation au Mali et dans les différents pays du Sahel. Pour cette campagne de 2017, l’association a mis en terre 400 pieds d’arbres dans trois bosquets et au bord d’un boulevard de N’Tabacoro logements sociaux : 100 pieds d’arbres dans le bosquet Général Salif Traoré, 80 dans le bosquet Général Kafougouna Koné, 100 dans le bosquet Ong Asoplus et 120 pieds d’arbres au bord du boulevard Idriss Déby Itno de N’Tabacoro logements sociaux.

C’est sur l’allocution du représentant de la famille du Général Kafougouna Koné que la cérémonie a débuté. Il a remercié les responsables de l’association les “Amis de la nature” pour avoir honoré le nom du Général Kafougouna Koné. Un homme qui a tout donné pour son pays. Il a aussi parlé des avantages du reboisement dans un pays comme le Mali.

Son intervention a été suivie par la plantation symbolique des arbres dans les différents bosquets.

Moctar Coulibaly, président de ladite association, a d’abord remercié le conseiller technique Bakoun Kanté, représentant son ministre, le Général Salif Traoré et la famille du Général Kafougouna Koné pour avoir effectué le déplacement. Il a précisé que le but de cette campagne de reboisement est d’offrir aux occupants des différents secteurs de N’Tabacoro logements sociaux un cadre de vie meilleur et un environnement sain. “Vous savez tous que le Mali, notre pays, est menacé par l’avancée du désert donc il est important que nous les Maliens puissions unir nos forces afin de lutter contre la désertification et la déforestation. Avec cette campagne, nous perpétuons une tradition. Nous avons reboisé des espaces verts au niveau de tous les logements sociaux et nous allons continuer avec cette campagne pour que le maximum de quartiers puisse être reboisé”, a-t-il conclu.

L’un des moments forts de cette journée a été la remise d’attestations aux participants et un trophée Ciwara à Bakoun Kanté, conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la protection civile pour son ministre en reconnaissance de ses efforts dans la lutte contre l’insécurité au Mali.

     Mahamadou TRAORE