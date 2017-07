Le samedi 29 juillet 2017, les présidents de Rotary Club du Mali ont procédé au boisement de 200 plants dans la forêt classée de Koulouba. L’occasion a mobilisé des agents forestiers et plusieurs membres de l’organisation.

C’est une recommandation du N°1 mondial de l’organisation. Lors de la rentrée 2017-2018, Ian Riseley, a attiré l’attention des rotariens sur la place accordée à l’environnement et aux changements climatiques.

Dr Malinké Mohamed, Président de Rotary Club Bamako communément appelé ‘’Bamako doyen’ ’se le rappelle: ‘’Le président International de Rotary à demander à ce que chaque Rotarien à travers le monde plante ne serait-ce qu’un arbre’ ’La plantation de 200 arbres dans la forêt classée de Koulouba, une forêt qualifiée de « poumon » de la capitale a matérialisé cette volonté.

A la suite de M. Malinké, le président de Rotary club de Kati Ousmane Sidibé, non moins Directeur Régional des Eaux et Forêts du District de Bamako, évalue la forêt classée de Koulouba comme le rempart de la ville contre les eaux de ruissellement. Et de rappeler les vertus de l’arbre : ‘’L’arbre a toute une série d’importance pour l’homme. Il sert dans la construction, dans l’alimentation, le traitement des maladies… Il sert également de protection contre les aléas climatiques en séquestrant les gaz à effet de serre ». Le technicien précise que les deux cent pieds d’arbres plantés sont constitués de deux espaces à savoir : le Maringá et l’ecalyptiste. le choix de ces deux variétés, traduit la volonté du ministre de l’Environnement et du Développement Durable pour la campagne de reboisement au titre de cette année.

Rotary est une organisation International de plus de 110 ans. Elle rassemble des hommes et des femmes issus de tous les continents et de toutes les cultures pour échanger des idées, nouer des amitiés et établir des relations professionnelles pour avoir un impact localement et dans le monde. Environ 1,2 million de membres et plus de 35 000 clubs à travers le monde s’y retrouvent.

KANTAO Drissa