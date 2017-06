Située à SEBENIKORO SEMA 1, la société privée G.I.E VOUS & NOUS dont la principale mission était de rendre la ville de Bamako très propre existe dans notre pays depuis 2005 .Depuis sa création, elle s’est fixé comme objectifs d’assurer la propreté des bureaux, routes et caniveaux partout dans la ville de Bamako. Cette société dirigé par Ali Sidibé, consciente des dangers auxquels les populations Bamakoises sont exposées, intervient dans l’application des dératiseurs de tout genre (anti moustiques, anti souries, anti cafards…).

Parlant de son résultat, G.I.E Vous & Nous a eu à conclure pas de contrats qu’elle a accomplis avec satisfaction. La rigueur, compétence et sérieux de son patron, cette société reste de nos jours l‘une des sociétés les plus crédibles dans notre pays. Connu pour la qualité de son travail, cette société a la lourde charge de maintien de plusieurs bureaux dans pas mal de services publics comme privés tels que le Ministère de la Santé et beaucoup d’autres départements ministériels.

S’Agissant des employés, elle dispose plus d’une centaine et est le principal concurrent de l’OZONE, une autre société qui le but objectif de que le G.I.E VOUS & NOUS. A travers cette société, le PDG Sidibé et son coordinateur Abdoulaye Sangaré luttent contre le chômage au Mali.

Pour finir ; nous pouvons dire que cette société est créée pour le bonheur des maliens car en plus de rendre notre ville propre, elle crée des centaines d’emplois pour les jeunes et les femmes.

Pour les besoins d’informations, contacter le coordinateur Abdoulaye Sangaré au 69 88 56 59.

Lassi Sanou