L’insuffisance d’approvisionnement en eau potable est désormais un triste souvenir pour les habitants de Yorodiambougou-Plateau. La mairie de la Commune VI, grâce à l’appui de l’Agence des musulmans d’Afrique, a mis à la disposition des habitants un château d’eau d’une capacité de production de 20 000 m3.

Le maire de la Commune VI du district de Bamako, Alou Coulibaly a inauguré samedi 12 août un château d’eau dans le secteur de Yorodiambougou-Plateau. D’une capacité de production de plus de 20 000 m3 et avec plus de 40 points d’eau, cette réalisation soulagera des milliers de familles en matière d’approvisionnement en eau potable. Selon le maire de la Commune VI, Yorodiambougou, est un quartier situé sur les flancs de la colline de Yirimadio, confronté à des défis nombreux et variés.

Pour lui, en appuyant la mairie de la Commune VI pour la réalisation de ce château d’eau, l’AMA a contribué non seulement pour le bien-être des populations démunies à Yorodiambougou, mais aussi à l’atteinte des objectifs des engagements du conseil communal. « Il y a de cela 10 mois, nous avons pris solennellement l’engagement sur ses mêmes lieux de nous battre au siège du conseil communal pour les intérêts des populations les plus défavorisées et les plus exclues du progrès, notamment la mise en œuvre des initiatives locales qui favorisent l’emploi des jeunes, la protection sociale, l’accès équitable à la justice pour tous les citoyens, la santé et l’éducation. Bref, les services sociaux de base. La réalisation de ce château d’eau gracieusement offert à la population de Yorodiambougou-plateau répond à ce souci », s’est-il réjoui. Et d’émettre le souhait à l’AMA d’aider les femmes dans d’autres activités génératrices de revenus comme indique la vision de l’ONG. « Donnez de l’eau à quelqu’un est déjà grand-chose. Mais la population de la Commune VI a besoin encore d’autres initiatives pour l’amélioration de ses conditions de vie. Je sollicite l’ONG à appuyer les associations, groupements et personnes physiques de ma commune sur la base d’un partenariat avec ses cellules micros projets afin de toucher plus directement les populations pour la lutte contre la pauvreté à travers les activités génératrices de revenus… ».

Le maire a invité la population à l’union. « Chaque citoyen, à la place qui est la sienne, doit se tenir disponible et jouer sa partition sous le sceau de l’esprit collectif pour un bon usage de l’édifice. Un autre temps s’ouvre aujourd’hui pour les femmes. La mairie et ses partenaires sont plus que jamais engagés dans ce sens ».

Le coordinateur national de l’Agence des musulmans d’Afrique, Bakary Coulibaly, a fait savoir que l’AMA a répondu à l’appel du maire, parce que sa population est dans le besoin. « L’AMA, ONG caritative de droit koweitien, est installée dans notre pays et pays frères depuis une dizaine d’années. Elle œuvre pour venir en aide aux populations. Il s’agit entre autres, construction de mosquées, d’infrastructures hydrauliques, de centres de formations professionnelles, formation des jeunes aux métiers manuels, à l’informatique, à la culture islamique, octroie de micros crédits aux porteurs de projets. Bref, les actions sont nombreuses. AMA s’intéresse à tous les secteurs de la vie socio-économique des populations. La réalisation de cette œuvre s’inscrit dans cette vision. Et dans le cadre d’un partenariat franc, nous sommes prêts à collaborer avec la mairie dans plusieurs domaines. Nous témoignons ici, que le maire Alou Coulibaly a souci de sa population. Depuis le lancement des activités de l’ONG au Mali, il est le seul maire à nous avoir approchés. Il mérite un accompagnement », a-t-il déclaré.

Bréhima Sogoba