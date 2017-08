Hier dimanche 13 aout 2017, à la descente de la colline du savoir, vers le lycée castors un jeune garçon âgé de 15 ans sur une moto jakarta a terminé sa course dans le ravin, suite à un excès de vitesse.

Il était 11h, à la descente de la colline du savoir un garçon roulant à tombeau ouvert sur une moto Jakarta couleur bleue a chuté dans le fossé. Les gens qui passaient  l’ont secouru en le sortant du fossé avec sa moto écrasée. Une voiture de sécurité A.M.M, qui était de passage s’arrêta pour apporter son soutien. Quelques questions ont été adressées à ce jeune garçon pour savoir d’où il venait et où il partait ? Il répond, je viens de Daoudabougou à côté de la mosquée « Filamissiri». As-tu un téléphone pour qu’on appelle tes parents ?, non ! il répond.

Les éléments de la société sécurité A.M.M, ont décidé de le conduire à son domicile. Ils prirent soin de se faire accompagner par un autre témoin. Grande aura été la surprise une fois dans la famille de l’accidenté, de se voir désigné par un membre de la famille, comme étant les auteurs de l’accident de leur frangin. Le grand frère de l’accidenté insiste à ce que les éléments de la société sécurité A.M.M, conduisent son jeune à l’hôpital le plus proche pour les premiers soins. C’était la stupéfaction totale. L’incompréhension et le tohu bohu ont fini par gagner la rue. La foule de curieux était là pour en savoir davantage. Après plusieurs minutes d’explications les esprits des parents se sont calmés. Le petit a fait comprendre à ses parents que ces éléments de la sécurité n’y sont pour rien dans sa chute. Au contraire, , ils sont à remercier pour le secours à lui apporter. Je suis tombé parce que je roulais assez vite et je n’ai pas pu maitriser la moto.

Après ces propos du jeunot, le grand frère s’est confondu en excuses. Il a ensuite remercié les éléments de l’AMM pour leur bienfait et leur civisme.

Il est effrayant aujourd’hui de secourir. Quelle explication, quel qualificatif peut-on donner à un pareil comportement ? Peut être le manque de discernement ou la méchanceté. A cause d’un bienfait dans la société, on est souvent plongé dans d’autres problèmes. C’est à cause du Tout Puissant qu’on fait du bien. On ne doit ne pas refuser d’aider une personne en difficulté par peur d’avoir un autre problème. Soyons solidaire surtout en face  d’une personne en danger !

Nouhoum DembĂ©lĂ©Â Â Â